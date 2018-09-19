Информационная группа во главе с Геннадием Бычко встретилась с работниками Сморгонского лицея

Об основных направлениях развития и совершенствования системы жилищно-коммунального хозяйства, а также предупреждении пожаров сегодня, 20 сентября, говорили в рамках единого дня информирования.







Информационно-пропагандистская группа во главе с заместителем председателя райисполкома Геннадием Бычко посетила Сморгонский политехнический лицей, чтобы донести до работников учреждения актуальную информацию. В рамках встречи был предложен к просмотру видеоролик, раскрывающий злободневную проблему – массовое распространение по Республике Беларусь опасного растения – золотарника канадского .

Приглашённые на встречу имели возможность задать вопросы и поднять любые волнующие их проблемы. Больше всего обращений из зала в этот день поступило к Елене Николайчик, заместителю директора ЖРЭСа. На все вопросы представитель службы дала ответы и пояснения.







Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

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