В субботу в Минске перекроют часть улицы Ленина

Подробности сообщает столичная ГАИ.

22 сентября, с 6 утра до 24 часов, будет перекрыт участок улицы Ленина (от проспекта Независимости до улицы Кирова) для движения в обоих направлениях.









уточняет tut.by Велопробег же будет проходить по проспекту от улицы Ленина до Национальной библиотеки,tut.by

В ГАИ сообщают, что организуют объезд по улице Энгельса, на участке от улицы Кирова до улицы Карла Маркса, а также по другим прилегающим улицам.



