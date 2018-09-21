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В субботу в Минске перекроют часть улицы Ленина
22 сентября в Минске пройдет велопробег и праздник по поводу «Дня без автомобиля», в связи с чем на весь день перекроют участок улицы Ленина.
Подробности сообщает столичная ГАИ.
22 сентября, с 6 утра до 24 часов, будет перекрыт участок улицы Ленина (от проспекта Независимости до улицы Кирова) для движения в обоих направлениях.
Велопробег же будет проходить по проспекту от улицы Ленина до Национальной библиотеки,
В ГАИ сообщают, что организуют объезд по улице Энгельса, на участке от улицы Кирова до улицы Карла Маркса, а также по другим прилегающим улицам.
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22 сентября в Минске пройдет велопробег и праздник по поводу «Дня без автомобиля», в связи с чем на весь день перекроют участок улицы Ленина.
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