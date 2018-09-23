В Брестской области 12 деревень остались без электричества

В связи с сильным ветром в Кобринском, Пинском и Березовском районах произошли перебои с электроснабжением.

Без света оставались 25 населенных пунктов, сейчас последствия стихии устраняются, в настоящее время таких пунктов остается 12.

В «Брестэнерго» отмечают что отключения связаны с набросом веток на провода.