|
В Брестской области 12 деревень остались без электричества
В связи с сильным ветром в Кобринском, Пинском и Березовском районах произошли перебои с электроснабжением.
Без света оставались 25 населенных пунктов, сейчас последствия стихии устраняются, в настоящее время таких пунктов остается 12.
В «Брестэнерго» отмечают что отключения связаны с набросом веток на провода.
Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с сильным ветром в Кобринском, Пинском и Березовском районах произошли перебои с электроснабжением. Без света оставались 25 населенных пунктов, сейчас...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)