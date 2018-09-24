Дождь и сильный ветер. Ненастная погода в Лидском районе сохранится до выходных





Начало текущей недели было ознаменовано ненастной погодой. Однако к типичным для осени дождям прибавился и ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Приблизительно такая же погода продержится до выходных. Сегодня и завтра в Лидском районе ожидаются дожди и ветер 14-16 метров в секунду. Температура воздуха днем не превысит 11 градусов тепла, ночью — от 3 до 5 градусов выше нуля.

В четверг и пятницу днем станет чуть теплее — до +16 градусов тепла. Дожди и ветер продолжат огорчать лидчан. А вот в выходные дни осадков не ожидается, исчезнут и порывы солнца. По прогнозам синоптиков, в воскресенье будет солнечно, но температура воздуха днем достигнет лишь 13 градусов тепла.