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Дождь и сильный ветер. Ненастная погода в Лидском районе сохранится до выходных

25.09.2018 — Разное | Lida.Info  
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Дождь и сильный ветер. Ненастная погода в Лидском районе сохранится до выходных

Начало текущей недели было ознаменовано ненастной погодой. Однако к типичным для осени дождям прибавился и ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Приблизительно такая же погода продержится до выходных. Сегодня и завтра в Лидском районе ожидаются дожди и ветер 14-16 метров в секунду. Температура воздуха днем не превысит 11 градусов тепла, ночью — от 3 до 5 градусов выше нуля.

В четверг и пятницу днем станет чуть теплее — до +16 градусов тепла.  Дожди и ветер продолжат огорчать лидчан. А вот в выходные дни осадков не ожидается, исчезнут и порывы солнца. По прогнозам синоптиков, в воскресенье будет солнечно, но температура воздуха днем достигнет лишь 13 градусов тепла.

 
 
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Начало текущей недели было ознаменовано ненастной погодой. Однако к типичным для осени дождям прибавился и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Приблизительно...
 
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