За улов в 77 кг быховским браконьерам-рыболовам грозит до 6 лет лишения свободы

В минувшее воскресенье в 17.00 работниками Быховской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, в ходе проведения полевого контрольного мероприятия, на реке Ухлясть вблизи деревни Воронино Быховского района за незаконную добычу рыбы были задержаны трое жителей Быхова. Браконьеры при помощи электроловильного устройства, незаконно добыли 922 особи различных видов озерно-речной рыбы. Размер вреда, причиненного окружающей среде, составил 5915 базовых величин, на сумму почти 145 тысяч рублей.

— В связи с совершением данными гражданами правонарушения с признаками уголовно наказуемого деяния, на место была вызвана следственно-оперативная группа Быховского РОВД, — прокомментировал заместитель начальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Радкевич. – У нарушителей изъяли лодка из ПВХ, 77 кг незаконно добытой рыбы, электроловильное устройство и автомобиль «УАЗ».

Материалы по данному факту переданы в Быховский РОСК, в отношении нарушителей возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по соответствующей статье – лишение свободы сроком до 6 лет.

Могилевская облинспекция призывает граждан не быть безучастными. Если вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства сообщите об этом по «телефону доверия» в Могилеве (8-0222) 274-000 (круглосуточно). Или напишите на e-mail ( Mogilev_OI@gosinspekciya.gov.by ).