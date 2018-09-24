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В Украине снова взорвался миномет "Молот"
В 72-й бригаде ВСУ от взрыва миномета «Молот» пострадали два человека, сообщает пресс-центр штаба «Операции объединенных сил» на собственной
Инцидент произошел 23 сентября. Во время ведения ответного огня в стволе миномета М120−15 «Молот» разорвалась мина. По предварительным выводам первичной проверки было установлено, что причиной взрыва мины стала неверная подготовка боеприпаса к стрельбе, в том числе несоблюдение правил его хранения.
Состояние раненых военнослужащих удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь в военном медицинском учреждении. Угрозы для их жизни нет.
Первые экземпляры «Молота» были изготовлены 25 августа 2015 года. Миномет предназначался для уничтожения живой силы противника и техники, расположенной в укрытиях или окопах, а также разрушения фортификационных сооружений.
С этим минометом связан
Следующий взрыв произошел в поселке Новомихайловка Донецкой области, где было убито два бойца, в марте 2017 трое погибли под Авдеевкой. Еще один инцидент с «Молотом» произошел совсем недавно — шестого июля: трое бойцов погибли, еще девять получили ранения.
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Во время ведения ответного огня в стволе миномета М120−15 "Молот" разорвалась мина.
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