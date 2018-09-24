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Александр Лукашенко – послу Саудовской Аравии: «Будущий год должен стать годом наших отношений»

25.09.2018 20:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В 2018 году Беларусь укрепит взаимодействие со странами Центральной и Южной Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск прибыли сразу 3 новых дипломата – из Аргентины, Мексики и Панамы. Судя по составу участников, Беларусь усилит связи с Арабскими государствами. Этот регион представляют 4 руководителя дипмиссий.

Александр Лукашенко – послу Саудовской Аравии: «Будущий год должен стать годом наших отношений»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Перспективным партнером для Беларуси является Саудовская Аравия. Между странами успешно развивается сотрудничество в научно-технической сфере.

С учетом структуры наших экономик странам пришло время вместе заняться взаимовыгодной торговлей и инвестициями. Скажу вам откровенно: будущий год должен стать годом наших отношений. Такая задача поставлена перед Министерством иностранных дел. Я очень прошу вас содействовать решению этой задачи.

Александр Лукашенко – послу Саудовской Аравии: «Будущий год должен стать годом наших отношений»

Есть неплохие возможности для углубления экономических контактов с Ираком и Иорданией. Особые слова хочу адресовать первому послу Судана в Беларусь. Открытие посольства вашей республики в Минске мы расцениваем не только, как важный политический жест, но и как намерение суданской стороны всерьез взяться за практическую реализацию договоренностей, достигнутых в ходе моего визита в Хартум год назад.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В 2018 году Беларусь укрепит взаимодействие со странами Центральной и Южной Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минск прибыли...
 
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