Такие же, только лучше. Обзор новых Samsung Galaxy Watch

В этом году Samsung представила новое поколение своих смарт-часов. Примечательно, что компания сменила нейминг устройств. Если раньше все носимые гаджеты корейцев были с приставкой Gear, то сейчас часы сменили название на привычное Galaxy. У нас на тесте побывали первые модели обновленной линейки Galaxy Watch — рассказываем о том, что нам понравилось и не понравилось в новых устройствах.





Где-то мы это уже видели

В этот раз Samsung не делала разделения по моделям (Gear S3 Frontier, Gear S3 Classic, Gear Sport), пойдя по пути Apple. Теперь все устройства новой линейки называются просто Galaxy Watch и различаются лишь расцветками и размерами — 42 и 46 мм.

Полные характеристики смотрите в таблице:

Модель Galaxy Watch 46 мм Galaxy Watch 42 мм Дисплей 1,3 дюйма, SuperAMOLED, 360×360 пикселей, Gorilla Glass DX+ 1,2 дюйма, SuperAMOLED, 360×360 пикселей, Gorilla Glass DX+ Габариты 46×49×13 мм, 63 г (без ремешка) 41,9×45,7×12,7 мм, 49 г (без ремешка) Ремешок 22 мм (сменный) 20 мм (сменный) Аккумулятор 472 мАч, до 7 дней работы 270 мАч, до 5 дней работы Процессор Exynos 9110, двухъядерный, 1,15 ГГц Память 768 МБ оперативной и 4 ГБ постоянной (1,5 ГБ доступно) ОС Tizen 4.0 Модули Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/ГЛОНАСС, акселерометр, гироскоп, барометр, датчик пульса, датчик освещенности Защита 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G Совместимость Android 5.0 и выше, iOS 9.0 и выше (iPhone 5 и старше)

Чисто субъективно мне больше понравилась меньшая модель. Во-первых, на мой взгляд она более удобная и эргономичная (по этой же причине я сейчас пользуюсь Gear Sport, а не Gear S3), во-вторых, смотрится солиднее из-за полностью черного корпуса.



42-мм Galaxy Watch (слева) и Gear Sport

На мой личный взгляд в плане дизайна 42-мм Galaxy Watch обыграл «игрушечный» Gear Sport (см.выше), а вот большая версия Gear S3 Classic симпатичнее новых 46-мм часов.



Справа — Gear S3 Classic

Как мне кажется, вращающееся колесико над циферблатом можно было бы сделать в цвет корпуса, точно так же, как накладки на кнопки сбоку. При этом выбрать цвет корпуса не получится — если маленькие часы представлены в черном и золотистом цвете, то большие Galaxy Watch — исключительно в серебристо-черном.



На переднем плане — Galaxy Watch 46 мм

Впрочем, если у вас небольшая или средних размеров рука, лучшим вариантом станет всё-таки небольшая модель. Большие часы на женской руке могут показаться громоздкими.





Важно, что как и раньше, новые часы поддерживают стандартные ремешки — 20 и 22 мм для 42 и 46-мм версий соответственно. Поэтому можно заменить стандартные силиконовые на более представительные кожаные и металлические.

Чуть не забыл рассказать об еще одном визуальном отличии новых часов от предыдущего поколения — датчик пульса здесь немного выпирает над тыльной поверхностью. У этого решения два плюса — пульс считается точнее и часы не начинают вдруг светиться зеленым в кинотеатре или ночью в постели, так как теперь датчик плотнее прилегает к руке.



Слева — Galaxy Watch 46 мм.

Они тикают!

Что касается управления, то оно, как и прежде, удобное. На мой взгляд, вращающееся колесико вверху, использующееся для навигации, — это очень удачное и удобное решение. Кроме того, управлять устройством можно с помощью сенсорного экрана и двух кнопок сбоку.



Galaxy Watch 42 мм хорошо смотрятся и на мужской руке.

Подключение к смартфону, как и раньше, происходит с помощью отдельного приложения — теперь оно называется Galaxy Wearable. Часы можно подключить не только к смартфону Samsung, но и к любому Android-смартфону и даже к iPhone с iOS 9.0 и выше. В последнем случае функциональность устройства уменьшается — нельзя, например, использовать Samsung Pay или отвечать на входящие сообщения.

Важный момент — теперь в Galaxy Watch Samsung Pay работает только с помощью NFC-модуля, тогда как Gear S3 могли также имитировать магнитную полосу (поддержка MST).

Несмотря на то, что в магазине приложений Samsung есть огромное количество авторских циферблатов на любой вкус, мне понравился простой встроенный с часами и двумя настраиваемыми позициями — можно, например, поставить количество пройденных шагов и заряд батареи. К сожалению, этого циферблата нет у предыдущих моделей (и никак нельзя скачать).





А еще теперь часы тикают. Эту опцию можно активировать в настройках циферблатов. Впрочем, не думайте, что тиканье постоянное — оно начинается лишь тогда, когда вы делаете дисплей активным, например, поднося его к лицу, чтобы посмотреть время. Через несколько секунд после этого тиканье пропадает.

Мне понравилось, как новые часы вибрируют — в отличие от предшественников вибрация здесь более «плотная». По ощущениям она напоминает приятную тактильную отдачу в iPhone 7 и выше. Еще одно новшество — это вибрация в начале каждого часа. Впрочем, часто на нее отвлекаешься, думая, что тебе пришло какое-то уведомление.

Как и раньше, можно настроить уведомления — от каких приложений вы хотите их получать, кроме того, есть возможность выбрать тип вибрации — например, одиночную на Facebook и двойную на Telegram. На входящие сообщения можно ответить как голосом (происходит преобразования в текст), так и с помощью текстовых шаблонов («да», «ок»). Кроме того, гаджеты позволяют использовать громкую связь во время звонков.





Одно из главных улучшений новых Galaxy Watch над Gear S3 стало время автономной работы. Если брать большую 46-мм версию, то в Samsung обещают до 7 дней автономной работы. У меня так не вышло, но с моим невероятным количеством уведомлений, использованием GPS для велосипеда и прогулок, большие Galaxy Watch продержались 4,5 дня, маленькие — примерно 3 суток. Это очень хороший результат. Но помните — если включить опцию всё время включенного дисплея, время работы значительно упадет.

Отдельно хочется выделить экран обеих версий часов. Он яркий и четкий, информация отлично различима на солнце. С точки зрения уведомлений преимущества, конечно же, у большой версии с более крупным шрифтом.



Под прямыми солнечными лучами.

Про фитнес

Разумеется, смарт-часы — это не только время и уведомления, но и фитнес-составляющая.

Теперь часы могут распознавать, отслеживать и рассчитывать сжигание калорий в 21 новом упражнении, а их общее количество достигло 39. На мой взгляд, автораспознавание упражнений улучшилось — проверил это во время быстрой ходьбы, кроме того, изменился экран активного упражнения. Еще одно усовершенствование — улучшенный датчик сна, более правильно определяющие фазы сна и предлагающие пользователям советы для более здорового отдыха.





Как и Gear Sport, новые Galaxy Watch получили рейтинг 5 ATM — их можно погружать в воду на глубину до 50 метров. Однако в Samsung предупреждают, что их всё же не следует использовать в дайвинге или при катании на водных лыжах, где есть возможность резкой смены температуры или давления. А вот в бассейне — вполне.

В данном случае удобно, что в часах есть автономная память — пользователю доступно около 1,5 ГБ, на которые можно записать музыку и слушать ее во время плавания (если у вас есть беспроводные водозащищенные наушники, разумеется). Впрочем, эту же опцию предлагают текущие Gear Sport.

И еще одним новшеством в Galaxy Watch стал датчик стресса. В компании заявляют, что часы автоматически диагностируют высокий уровень стресса и предлагают пользователю различные дыхательные упражнения. Сложно представить, какие эмоции должен почувствовать человек, чтобы ему предложили правильно подышать, но у меня за время тестирования, видимо ничего такого не было.





В итоге

Некоторые обозреватели после выхода часов заявили, что Samsung лишь сменила название устройств, выведя старые модели из линейки Gear в Galaxy. Но на самом деле это не совсем так.

Если говорить о «маленьких» моделях, то в 42-мм Galaxy Watch по сравнению с Gear Sport в лучшую сторону обновился дизайн — гаджет стал более солидным и менее спортивным. К тому же, появилась золотистая версия, которая может понравиться девушкам.

Большие Galaxy Watch, наоборот, на мой личный взгляд, стала менее привлекательнее Gear S3, к тому же, в Samsung Pay теперь нет возможности оплаты эмуляцией магнитной полосы. Зато, в отличие от старых часов появилась защита от воды 5 ATM — теперь в них можно заниматься плаванием. Кроме того, очень большим плюсом станет серьезно возросшее время автономной работы.

Если говорить в целом о всей линейке, то основные новшества — в более быстрых процессорах (особенно этого недоставало Gear Sport), а также в расширенной фитнес-составляющей.





В Беларуси Gear Watch 42 мм оценены в 679, 46-мм версия — в 839 рублей. Если вам недостаточно функциональности фитнес-браслета, они могут стать хорошим выбором, независимо от того, пользуетесь ли вы смартфоном Samsung, другим Android-гаджетом или даже iPhone. К слову, официальная цена Apple Watch прошлогодней 3-й серии — 1029 рублей.