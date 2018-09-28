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Во время праздника в Костюковичах работала площадка “Город детства”
29.09.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны
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Фото Натальи ТОЛКАЧЕВОЙ.
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Будет дополнено. Фото Натальи ТОЛКАЧЕВОЙ.
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