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«Я на наш город как-то стала смотреть иначе»: победитель конкурса «Год малой родины» на СТВ
Новости Беларуси. Победители творческого конкурса «Год малой Родины» 1 октября получили свои подарки от СТВ.
Благодаря проекту нашего телеканала сотни белорусов смогли рассказать о том месте, где они родились и выросли.
Екатерина Иванова, победитель конкурса СТВ «Год малой родины»:
Алена Крикштуль, победитель конкурса СТВ «Год малой родины»:
Победили соавторы
Историю о самом близком месте на земле рассказывают люди, у которых болит (в хорошем смысле этого слова) сердце за свою Родину.
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Новости Беларуси. Победители творческого конкурса «Год малой Родины» 1 октября получили свои подарки от СТВ. Благодаря проекту нашего телеканала сотни белорусов...
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