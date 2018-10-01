ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я на наш город как-то стала смотреть иначе»: победитель конкурса «Год малой родины» на СТВ

01.10.2018 23:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Победители творческого конкурса «Год малой Родины» 1 октября получили свои подарки от СТВ.

«Я на наш город как-то стала смотреть иначе»: победитель конкурса «Год малой родины» на СТВ

Благодаря проекту нашего телеканала сотни белорусов смогли рассказать о том месте, где они родились и выросли.

«Я на наш город как-то стала смотреть иначе»: победитель конкурса «Год малой родины» на СТВ

Екатерина Иванова, победитель конкурса СТВ «Год малой родины»:
Хотелось сделать что-то неформальное, не дежурное – что-то лирическое. Какое-то, может, свое личное признание в любви городу. И Алена, которая долгое время жила не в Полоцке, сказала: «Ты знаешь, я на наш город как-то стала смотреть иначе. Я начала видеть в нем те мелочи, которых раньше не замечала: людей, милые дворики, по которым, может, скучаешь в мегаполисе».

«Я на наш город как-то стала смотреть иначе»: победитель конкурса «Год малой родины» на СТВ

Алена Крикштуль, победитель конкурса СТВ «Год малой родины»:
Тихие дворики, бабушки, которые сидят на лавочках – конечно, это есть везде. Но именно душу, которая есть в нашем городе, хотелось передать.

«Я на наш город как-то стала смотреть иначе»: победитель конкурса «Год малой родины» на СТВ

Победили соавторы фильма о Полоцке. Второе место занял ролик о деревне Пешки.

«Я на наш город как-то стала смотреть иначе»: победитель конкурса «Год малой родины» на СТВ

Историю о самом близком месте на земле рассказывают люди, у которых болит (в хорошем смысле этого слова) сердце за свою Родину.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Победители творческого конкурса «Год малой Родины» 1 октября получили свои подарки от СТВ. Благодаря проекту нашего телеканала сотни белорусов...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦБ рекордно вложился в юань и проиграл $2,2 млрд резервов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2018
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика