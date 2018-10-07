Минск и Москва приступают к активной фазе переговоров по компенсациям в связи с реализацией в России налогового маневра, сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков в интервью телеканалу ОНТ .

"Нам предстоят очень серьезные переговоры с Россией по выравниванию конкурентной среды для того, чтобы наша нефтепереработка работала в аналогичных условиях с нефтепереработкой РФ. К этим переговорам фактически приступаем, сейчас в активную стадию войдем", - сказал А.Рыбаков.

"Поэтому я и сказал, что до конца года основной задачей будет решение этого вопроса", - добавил он.

Как отметил глава концерна, в связи со вторым этапом налогового маневра Российская Федерация практически отказывается от таможенных пошлин. "Фактически мы придем к мировой цене на нефть", - обратил внимание он.

А.Рыбаков заметил, что субъектам хозяйствования в РФ "это будет компенсировано через механизмы демпфирующих акцизов". "Переработчики в России ничего не потеряют", - сказал он, добавив, что в белорусском бюджете "таких инструментов просто нет".