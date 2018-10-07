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Минск и Москва приступают к активной фазе переговоров по компенсациям из-за налогового маневра в РФ – глава "Белнефтехима"

07.10.2018 21:59 — Разное | Интерфакс  
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Минск и Москва приступают к активной фазе переговоров по компенсациям в связи с реализацией в России налогового маневра, сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков в интервью телеканалу ОНТ.

"Нам предстоят очень серьезные переговоры с Россией по выравниванию конкурентной среды для того, чтобы наша нефтепереработка работала в аналогичных условиях с нефтепереработкой РФ. К этим переговорам фактически приступаем, сейчас в активную стадию войдем", - сказал А.Рыбаков.

"Поэтому я и сказал, что до конца года основной задачей будет решение этого вопроса", - добавил он.

Как отметил глава концерна, в связи со вторым этапом налогового маневра Российская Федерация практически отказывается от таможенных пошлин. "Фактически мы придем к мировой цене на нефть", - обратил внимание он.

А.Рыбаков заметил, что субъектам хозяйствования в РФ "это будет компенсировано через механизмы демпфирующих акцизов". "Переработчики в России ничего не потеряют",  - сказал он, добавив, что в белорусском бюджете "таких инструментов просто нет".

 
Теги: Минск
 
 
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Минск и Москва приступают к активной фазе переговоров по компенсациям в связи с реализацией в России налогового маневра, сообщил председатель концерна...
 
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