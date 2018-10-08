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Белгосцирк собрал на своем манеже артистов из девяти стран

09.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Они приехали удивлять. Акробаты из Северной Кореи, эквилибристы из Румынии, клоуны из Америки. Новую программу с участием зарубежных артистов представили на манеже Белорусского государственного цирка. Ее посмотрела корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

За кулисами артистов Большого Московского цирка уже прозвали ливерпульской четверкой – по номеру про «Битлз». Публику акробаты развлекают сложными трюками. Многие из них еще никому не удалось повторить.

«Мы привезли в Беларусь наш основной номер практически со всеми трюками, с которыми мы в январе поедем на престижный фестиваль в Монте-Карло. Поэтому всю программу можно назвать сложной. У нас нет чего-то проходного», – рассказал руководитель квартета «Восходящие» Большого Московского цирка Родион Прилепин.

В мастерстве и ловкости можно позавидовать и представителю династии циркачей из Франции Сампиону Буглиону. Он жонглирует мячами и танцует степ одновременно. В Беларусь артист приехал вместе с семьей. Жена – воздушная гимнастка, сын – тоже будущий жонглер.

«Родители всегда оставляли выбор. Они меня не принуждали к цирку. Говорили, что главное – получить хорошее образование. Но так как я родился в цирке, другого себе не хотел. Сейчас это моя жизнь, моя страсть», – поделился артист парижского цирка «Буглион» Сампион Буглион.

Всего на манеже Белорусского государственного цирка – артисты из девяти стран. Некоторые приехали впервые – например, эквилибры из Северной Кореи. Чтобы выступить в Минске, им пришлось преодолеть почти десять тысяч километров.

«Каждый номер, который видим, он несет колорит своей страны. В этом уникальность программы, я считаю. По первым отзывам, по вниманию зрителя, просто восторг, аплодисменты не смолкают на протяжении всей программы», – рассказал художественный руководитель Белорусского государственного цирка Витаутас Гигалюнас.

Новая программа продолжится новогодним шоу. А уже в следующем году на манеже соберутся участники Всемирного фестиваля циркового искусства.

Цирковую программу с выступлениями иностранных артистов разработали специально к юбилею Белорусского цирка. В этом году ему исполнилось 60 лет.



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Теги: Минск
 
 
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Новая программа продолжится новогодним шоу. А в следующем году на манеже соберутся участники Всемирного фестиваля циркового искусства.
 
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