

Глобальная конференция CryptoEvent RIW подведет итоги года в блокчейне

Итоги 2018 года, исследования от рейтинговых агентств, финансовые показатели крупнейших блокчейн-компаний и тренды во всех отраслях использования блокчейна – это главные темы, заявленные в программе CryptoEvent RIW. На конференции ожидается более 3000 участников.

В течение 3-х дней перед гостями конференции выступят более 90 спикеров из России и СНГ: топ-менеджеры российских крипто-компаний, владельцы блокчейн-платформ, IT-директора, юристы и маркетологи ICO-отрасли, признанные специалисты в области информационной безопасности и другие ключевые фигуры крипто-рынка.

Все выступления пройдут в двух залах «Восток» и «Запад» и будут разделены на тематические потоки: законодательство в области криптовалют и госрегулирование блокчейна, маркетинг и PR блокчейн-проектов, ICO как инструмент привлечения инвестиции, блокчейн и геймдев, FinTech, трейдинг и инвестиции.

Спикерами конференции станут:

Олег Иванов, CEO и Co-Founder CryptoBazar Fund, привлек инвестиции в собственные проекты на $90 млн.;

Иван Петуховский, сo-founder криптовалютной биржи EXMO, средний объем торгов в день - $150 млн.;

Артем Попов и Алик Арсланов, создатели телеграм-канала "10 долларов Баффета" (178 тыс. подписчиков);

Владимир Никитин, ICO-адвайзер №1 по версии ICOBench;

Артур Липатов, руководитель компании x-ico.com, а также более 20 ICO проектов по миру

И многие другие

Участники CryptoEvent RIW смогут также посетить конференционный зал RedDot на площадке Russian Internet Week, где выступят специалисты в области нейронных сетей, PhilTech, стартапов и рекламы.

В выставочной зоне CryptoEvent RIW 50 экспонентов представят свои продукты: блокчейн-платформы, ICO-проекты, криптобиржи, сервисы обмена криптовалют, майнинговое оборудование. Выставка будет доступна для всех участников Russian Internet Week и соберет порядка 15 000 человек.