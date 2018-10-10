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Глобальная конференция CryptoEvent RIW подведет итоги года в блокчейне
Итоги 2018 года, исследования от рейтинговых агентств, финансовые показатели крупнейших блокчейн-компаний и тренды во всех отраслях использования блокчейна – это главные темы, заявленные в программе CryptoEvent RIW. На конференции ожидается более 3000 участников.
В течение 3-х дней перед гостями конференции выступят более 90 спикеров из России и СНГ: топ-менеджеры российских крипто-компаний, владельцы блокчейн-платформ, IT-директора, юристы и маркетологи ICO-отрасли, признанные специалисты в области информационной безопасности и другие ключевые фигуры крипто-рынка.
Все выступления пройдут в двух залах «Восток» и «Запад» и будут разделены на тематические потоки: законодательство в области криптовалют и госрегулирование блокчейна, маркетинг и PR блокчейн-проектов, ICO как инструмент привлечения инвестиции, блокчейн и геймдев, FinTech, трейдинг и инвестиции.
Спикерами конференции станут:
Участники CryptoEvent RIW смогут также посетить конференционный зал RedDot на площадке Russian Internet Week, где выступят специалисты в области нейронных сетей, PhilTech, стартапов и рекламы.
В выставочной зоне CryptoEvent RIW 50 экспонентов представят свои продукты: блокчейн-платформы, ICO-проекты, криптобиржи, сервисы обмена криптовалют, майнинговое оборудование. Выставка будет доступна для всех участников Russian Internet Week и соберет порядка 15 000 человек.
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В Москве состоится глобальное событие в сфере блокчейна - конференция CryptoEvent RIW.
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