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Белорусский дзюдоист Артём Колосов завоевал второе золото на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе

11.10.2018 22:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 11 октября наш спортсмен поднялся на верхнюю ступень пьедестала в смешанной интернациональной команде под условным названием «Пекин» (в честь Олимпиады 2008 года), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский дзюдоист Артём Колосов завоевал второе золото на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе

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Также в составе международной компании спортсменов наш смешанный дуэт акробатов (Виктория Охотникова и Илья Фоменков) завоевал бронзу в мультидисциплине гимнастика.

Белорусский дзюдоист Артём Колосов завоевал второе золото на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе

Серебром 10 октября отметился наш гребец Иван Брынза в заездах одиночек.

Белорусский дзюдоист Артём Колосов завоевал второе золото на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе

А Анастасия Шкурдай подтвердила свой класс в плавании, став второй на дистанции 50 метров баттерфляем.

Белорусский дзюдоист Артём Колосов завоевал второе золото на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе

Кстати, у белоруски есть все шансы как минимум повторить успех и на дистанции вдвое больше. 11 октября в утренней сессии она пробилась в полуфинал стометровки баттерфляем со вторым временем.

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Новости Беларуси. 11 октября наш спортсмен поднялся на верхнюю ступень пьедестала в смешанной интернациональной команде под условным названием «Пекин» (в честь...
 
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