|
Настоящие героини. Репортаж СТВ о тех, кто удостоен ордена Матери
Новости Беларуси. О тех, кто совершил материнский подвиг. 12 октября в молодечненском Дворце культуры с Днем матери поздравили 48 женщин из Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ордена получили пять мам из Молодечно. С настоящими героинями и их буднями познакомилась Юлия Стриго.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. О тех, кто совершил материнский подвиг. 12 октября в молодечненском Дворце культуры с Днем матери поздравили 48 женщин из Минской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)