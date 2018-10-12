Патриарх Кирилл выражает надежду на сохранение единства православия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассчитывает, что Православной церкви удастся преодолеть кризис и сохранит свое единство.

"Я надеюсь, что Православная церковь найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, и сохранит свое единство", - сказал патриарх журналистам в субботу в Минске.

По его словам, на заседании священного синода Русской православной церкви, которое впервые пройдет в Минске в понедельник, "предстоит решить очень много важных вопросов, в том числе и отреагировать на то, что сегодня происходит в семье православных церквей, и на ту ситуацию, которая складывается в Украине".

13-15 октября патриарх Кирилл находится в Белоруссии с визитом.