|
«Я никогда ничего подобного не делал»: Владимир Познер о роли Чтеца в спектакле «Чёрт, солдат и скрипка»
Новости Беларуси. Владимир Познер в роли Чтеца в спектакле по мотивам «Истории солдата» хотя и в привычных декорациях, в импровизированной телестудии, но на большой сцене впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Познер, телеведущий:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я никогда ничего подобного не делал»: Владимир Познер о роли Чтеца в спектакле «Чёрт, солдат и скрипка»
Новости Беларуси. Владимир Познер в роли Чтеца в спектакле по мотивам «Истории солдата» хотя и в привычных декорациях, в импровизированной телестудии, но на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)