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Утром под Слуцком автобус сбил не обозначенного велосипедиста. ГАИ ищет очевидцев
15.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Сегодня около 5 часов утра 112 км автодороги Р23 "Минск-Микашевичи" вблизи АЗС №49 ("Маглыши") автобусом MAN был совершён наезд на движущегося в попутном направлении велосипедиста.
Как рассказал старший инспектор отдела ГАИ Слуцкого РОВД Валерий Усович, водитель и велосипедист двигались со стороны Солигорска. В результате ДТП велосипедист 1984 г.р., житель д. Квасыничи Слуцкого района, получил телесные повреждения и был доставлен в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии. Автобус двигался без пассажиров.
В ГАИ отметили, что наезд произошёл в тёмное время суток не неосвещённом участке, а велосипедист и его транспортное средство не были обозначены световозвращающими элементами. О физическом состоянии велосипедиста пока ничего не известно, так как после аварии он находился в бессознательном состоянии.
Со слов водителя автобуса, он в последний момент заметил велосипедиста на проезжей части и двигался без включённого дальнего света фар, поскольку навстречу ему двигался автомобиль.
Это уже второй наезд на велосипедиста за последние дни в Слуцком районе. Вечером в пятницу вблизи ж/д-переезда водитель легкового автомобиля Renault
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Сегодня около 5 часов утра 112 км автодороги Р23 Минск-Микашевичи вблизи АЗС №49 (Маглыши) автобусом MAN был совершён наезд на движущегося в попутном направлении...
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