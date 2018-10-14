Утром под Слуцком автобус сбил не обозначенного велосипедиста. ГАИ ищет очевидцев





Сегодня около 5 часов утра 112 км автодороги Р23 "Минск-Микашевичи" вблизи АЗС №49 ("Маглыши") автобусом MAN был совершён наезд на движущегося в попутном направлении велосипедиста.

Как рассказал старший инспектор отдела ГАИ Слуцкого РОВД Валерий Усович, водитель и велосипедист двигались со стороны Солигорска. В результате ДТП велосипедист 1984 г.р., житель д. Квасыничи Слуцкого района, получил телесные повреждения и был доставлен в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии. Автобус двигался без пассажиров.

Водителю автобуса — жителю Солигорского района 1963 г.р. — сегодня исполнилось 55 лет.

В ГАИ отметили, что наезд произошёл в тёмное время суток не неосвещённом участке, а велосипедист и его транспортное средство не были обозначены световозвращающими элементами. О физическом состоянии велосипедиста пока ничего не известно, так как после аварии он находился в бессознательном состоянии.

Со слов водителя автобуса, он в последний момент заметил велосипедиста на проезжей части и двигался без включённого дальнего света фар, поскольку навстречу ему двигался автомобиль.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего ГАИ просит свидетелей и очевидцев данного происшествия позвонить по телефонам: +375(29)633-40-65 или +375(29)141-34-94.









Это уже второй наезд на велосипедиста за последние дни в Слуцком районе. Вечером в пятницу вблизи ж/д-переезда водитель легкового автомобиля Renault сбил велосипедиста , который также был доставлен в больницу.



Slutsk-Gorod.by

Фотографии ОГАИ Слуцкого РОВД