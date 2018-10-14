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Утром под Слуцком автобус сбил не обозначенного велосипедиста. ГАИ ищет очевидцев

15.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Сегодня около 5 часов утра 112 км автодороги Р23 "Минск-Микашевичи" вблизи АЗС №49 ("Маглыши") автобусом MAN был совершён наезд на движущегося в попутном направлении велосипедиста.

Как рассказал старший инспектор отдела ГАИ Слуцкого РОВД Валерий Усович, водитель и велосипедист двигались со стороны Солигорска. В результате ДТП велосипедист 1984 г.р., житель д. Квасыничи Слуцкого района, получил телесные повреждения и был доставлен в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии. Автобус двигался без пассажиров. 

  • Водителю автобуса — жителю Солигорского района 1963 г.р. — сегодня исполнилось 55 лет. 

В ГАИ отметили, что наезд произошёл в тёмное время суток не неосвещённом участке, а велосипедист и его транспортное средство не были обозначены световозвращающими элементами. О физическом состоянии велосипедиста пока ничего не известно, так как после аварии он находился в бессознательном состоянии. 

Со слов водителя автобуса, он в последний момент заметил велосипедиста на проезжей части и двигался без включённого дальнего света фар, поскольку навстречу ему двигался автомобиль. 

  • Для выяснения всех обстоятельств произошедшего ГАИ просит свидетелей и очевидцев данного происшествия позвонить по телефонам: +375(29)633-40-65 или +375(29)141-34-94.

Утром под Слуцком автобус сбил не обозначенного велосипедиста. ГАИ ищет очевидцев

Утром под Слуцком автобус сбил не обозначенного велосипедиста. ГАИ ищет очевидцев

Это уже второй наезд на велосипедиста за последние дни в Слуцком районе. Вечером в пятницу вблизи ж/д-переезда водитель легкового автомобиля Renault сбил велосипедиста, который также был доставлен в больницу. 


Slutsk-Gorod.by
Фотографии ОГАИ Слуцкого РОВД

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня около 5 часов утра 112 км автодороги Р23 Минск-Микашевичи вблизи АЗС №49 (Маглыши) автобусом MAN был совершён наезд на движущегося в попутном направлении...
 
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