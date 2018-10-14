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Показатели работы инспекционно-досмотровых комплексов

15.10.2018 17:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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С начала года с применением инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) сотрудники Брестской таможни выявили 180 фактов незаконного перемещения через границу товаров общей стоимостью более 6,2 млн. белорусских рублей. Всего с применением сканирующей техники осуществлен таможенный контроль свыше 135 тыс. транспортных средств.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59733.php

Показатели работы инспекционно-досмотровых комплексов

С помощью мобильного и стационарных ИДК можно осуществить таможенный контроль товара без вскрытия и разгрузки товаров, демонтажа узлов и элементов автомобилей и железнодорожных транспортных средств.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59733.php

Показатели работы инспекционно-досмотровых комплексов

Инспекционно-досмотровые комплексы - важный инструмент таможенного контроля, позволяющий повысить эффективность осмотра при сокращении времени нахождения транспорта в пункте пропуска.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59733.php

Показатели работы инспекционно-досмотровых комплексов

Среднее время сканирования одной грузовой машины составляет 2,5 минуты, одного грузового железнодорожного состава, состоящего их 30 вагонов – 4 минуты.

 
 
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С начала года с применением инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) сотрудники Брестской таможни выявили 180 фактов незаконного перемещения через границу...
 
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