Показатели работы инспекционно-досмотровых комплексов

С начала года с применением инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) сотрудники Брестской таможни выявили 180 фактов незаконного перемещения через границу товаров общей стоимостью более 6,2 млн. белорусских рублей. Всего с применением сканирующей техники осуществлен таможенный контроль свыше 135 тыс. транспортных средств.



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С помощью мобильного и стационарных ИДК можно осуществить таможенный контроль товара без вскрытия и разгрузки товаров, демонтажа узлов и элементов автомобилей и железнодорожных транспортных средств.



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Инспекционно-досмотровые комплексы - важный инструмент таможенного контроля, позволяющий повысить эффективность осмотра при сокращении времени нахождения транспорта в пункте пропуска.



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Среднее время сканирования одной грузовой машины составляет 2,5 минуты, одного грузового железнодорожного состава, состоящего их 30 вагонов – 4 минуты.