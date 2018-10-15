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Подробнее об акции "Читаем вместе с «Белой Русью"

16.10.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Республиканская акция «Читаем вместе с «Белой Русью» в городе Гродно при содействии и участии

отдела образования, спорта и туризма администрации

Октябрьского района г. Гродно

19.10.2018 (пятница) 11:00

ГУО «Средняя школа № 39 г. Гродно» (ул. Огинского, 44 а)

Количество участников: 250 человек

         Участие принимают депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Кирьяк Лилия Вацлавовна и Долгошей Тамара Сергеевна. Запланировано участие председателя Гродненского областного Совета депутатов, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председателя Гродненской областной организации РОО «Белая Русь» Жука Игоря Георгиевича.

Цель мероприятия: оказать содействие учреждениям образования в привлечении читателей в школьные библиотеки.

         В ходе мероприятия школьным библиотекам Октябрьского района будут безвозмездно переданы 65 экземпляров книги детской поэтессы Натальи Игнатенко «Весёлая клумба». Всего в минском издательстве вышло в свет 4000 экземпляров. Четверть из них белорусский автор, сейчас с семьей проживающий в Москве, предоставила «Белой Руси» для проведения акции.

         Наталья Игнатенко на своих творческих встречах подчеркивает: «Ребята, читайте книги, потому что в гаджеты умеют играть все. А вот научиться понимать произведение, стиль автора – большой труд. Дети, которые читают художественную литературу, всегда будут на голову выше и интереснее нечитающих ровесников».

«Веселая клумба» - книга для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Легкий поэтический язык Натальи Игнатенко, яркие акварельные рисунки Елены Карпович несут заряд солнечной радости и учат видеть и понимать красоту природы.

Контактное лицо: Варяница Светлана Владимировна, заместитель председателя Гродненской областной организации РОО «Белая Русь» (029) 280 61 50

 
Теги: Гродно
 
 
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Республиканская акция «Читаем вместе с «Белой Русью» в городе Гродно при содействии и участии отдела образования, спорта и туризма администрации ...
 
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