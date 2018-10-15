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Олег Сенцов в реанимации

16.10.2018 20:11 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 16 октября, Олег Сенцов попал в реанимацию больницы города Лабытнанги, где его выводят из голодовки, пишет «Медуза» со ссылкой на слова сестры режиссера Натальи Каплан.

«Ситуация очень критическая. Никто не знает, чем это закончится, но там необратимые последствия есть. Все подряд: печень, мозг, сердце, желудок, кишечник. Человек не ел 140 дней», — сказала Каплан в интервью украинскому телеканалу «24».

На брифинге, который состоялся 16 октября в Киеве, сестра Сенцова также рассказала: «Он написал завещание, он просит не бросать детей, он не верит, что выйдет. Может и верит, но уже не ждет этого». Каплан подчеркнула, что она надеется, что брата все же освободят.

Что говорит ФСИН 

ФСИН заявила, что Сенцов находится не в реанимации городской больницы, а в медсанчасти колонии. «В связи с распространением в СМИ информации об ухудшении состояния здоровья осужденного Олега Сенцова сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности» - говорится в сообщении пресс-бюро УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

 
 
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Сегодня, 16 октября, Олег Сенцов попал в реанимацию больницы города Лабытнанги, где его выводят из голодовки, пишет «Медуза» со ссылкой на слова сестры режиссера...
 
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