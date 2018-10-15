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Олег Сенцов в реанимации
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Сегодня, 16 октября, Олег Сенцов попал в реанимацию больницы города Лабытнанги, где его выводят из голодовки,
«Ситуация очень критическая. Никто не знает, чем это закончится, но там необратимые последствия есть. Все подряд: печень, мозг, сердце, желудок, кишечник. Человек не ел 140 дней», — сказала Каплан в интервью украинскому телеканалу «24».
На брифинге, который состоялся 16 октября в Киеве, сестра Сенцова также рассказала: «Он написал завещание, он просит не бросать детей, он не верит, что выйдет. Может и верит, но уже не ждет этого». Каплан подчеркнула, что она надеется, что брата все же освободят.
Что говорит ФСИН
ФСИН заявила, что Сенцов находится не в реанимации городской больницы, а в медсанчасти колонии. «В связи с распространением в СМИ информации об ухудшении состояния здоровья осужденного Олега Сенцова сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности» - говорится в сообщении пресс-бюро УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.
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Сегодня, 16 октября, Олег Сенцов попал в реанимацию больницы города Лабытнанги, где его выводят из голодовки, пишет «Медуза» со ссылкой на слова сестры режиссера...
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