Каждый пятый пробник косметики содержит опасные инфекции

Эксперты Нью-Йоркского университета микробиологии взяли пробы в десяти крупных косметических магазинах и исследовали их в своей лаборатории.

Выяснилось, что каждый пятый образец загрязнен плесневыми спорами, дрожжами, кишечной палочкой и другими опасными микроорганизмами, которые способны причинить ущерб коже и организму в целом. Самыми же загрязненными оказались спонжи и кисти тестеров, которые предназначены для нанесения кремов или пудры на лицо.

Специалисты призвали клиенток магазинов косметики по возможности не пользоваться пробниками косметики, а также спонжами и многоразовыми кисточками. Для того, чтобы все же попробовать косметическое средство, используйте одноразовые спонжи и кисти. Еще один вариант - наносить косметику на тыльную сторону ладони, после чего тщательно стереть антисептическим средством или смыть водой с мылом.