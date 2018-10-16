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Пинск с высоты. Второй год парапланеристы собираются на мотопараслет

17.10.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Кто в детстве не мечтал летать? Для большинства людей это так и осталось несбывшимся желанием. А среди счастливчиков, чья мечта сбылась, – парапланеристы. Под Пинском уже второй год проходит мотопараслет. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59802.php

Пинск с высоты. Второй год парапланеристы собираются на мотопараслет

Друзья-единомышленники собираются, по сути, на неформальную встречу. Чтобы пообщаться, поделиться опытом и главное – полетать и насладиться прекрасными здешними видами. Не зря ведь Полесье считается одним из красивейших регионов, с точки зрения парапланеризма в том числе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59802.php

Пинск с высоты. Второй год парапланеристы собираются на мотопараслет

Организовывает уникальное для Пинщины мероприятие горожанин Владимир Головин. Фотограф и хореограф, друзья характеризуют его как человека с неограниченным чувством прекрасного.

Четыре года назад, когда состоялся его первый полет на параплане, Владимиру открылась еще одна грань красоты – с высоты облаков. 

– В какой-то момент я понял, что просто полетать, встретиться с друзьями, пообщаться – этого мне уже мало, – рассказывает об идее Владимир Головин. – Решил добавить соревновательные моменты, а заодно приобщить участников к истории и культуре нашей местности. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59802.php

Пинск с высоты. Второй год парапланеристы собираются на мотопараслет

К слову, в Пинске лишь два человека занимаются этим видом спорта, готовится к полетам парень из района. Это очень мало, считает Владимир Головин, и одной из целей слета называет знакомство пинчан с этим необыкновенным занятием. 

– Это еще один из самых дешевых способов подняться в небо, – рассказывает участник мотопараслета Игорь Чепиков. Он приехал из Гродно вместе с женой Ириной, летает уже пять лет. – К тому же очень удобно, что параплан с мотором (мотопланеристы отличаются от парапланеристов тем, что летают с моторами за спиной. – Прим. авт.) умещается в легковой автомобиль. И можно ехать куда угодно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59802.php

Пинск с высоты. Второй год парапланеристы собираются на мотопараслет

Для участников слета (около 20 человек, 8 действующих пилотов) в пинске была организована экскурсия по достопримечательностям города, да и сама соревновательная часть предусматривала не только демонстрацию летных навыков, но и квест-игру с посещением пинской пешеходки, вопросами по истории города, знакомством с гончарным, кузнечным ремеслом, танцевальным уроком, посещением музея и другими интересными моментами. 

– Для меня соревнования совсем не важны, – говорит Игорь Чепиков. – Парапланеризм – это и так достаточно экстремально, а когда начинаются соревнования, напряжение возрастает. В удовольствие – спокойно подняться, полетать, посмотреть на красоты. Конечно, молодым амбициозным ребятам хочется соревноваться и побеждать. Так что каждому свое.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59802.php

Пинск с высоты. Второй год парапланеристы собираются на мотопараслет

Это, действительно, так. Кто-то в итоге слета в копилку впечатлений добавил пролет над слиянием здешних рек, а у брестчанина Дмитрия Татарникова такое достижение – впервые в истории города пролетел под мостом через Пину. Первое место в соревновательном зачете занял Александр Гаврилюк из Минска.

Среди участников слета была и единственная в стране пилотесса моторного аппарата Вера Пимченко из Минска. Одним из волонтеров стала пинчанка Вера Цуман, прежде занимавшаяся парашютным спортом, уже на заслуженном отдыхе, но страстно мечтающая летать:

– В прошлом году увидела ролик, как летают над Мирским замком, после этого нашла контакты и дозвонилась Владимиру. И вот помогаю на слете. Мне кажется, я еще лет 50 проживу, если полечу хоть раз. 

Так что страсть к полетам объединяет разных людей. И по роду занятий, и по возрасту. А осуществить мечту реально и никогда не поздно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59802.php

Пинск с высоты. Второй год парапланеристы собираются на мотопараслет

КСТАТИ

Считается, что в Беларуси парапланеризм зародился в 1989 году, когда несколько энтузиастов сами сшили свои первые парапланы. Сегодня в стране действует Белорусская парапланерная федерация, в которой состоит около 150 человек. 

Подготовка к первому полету – процесс обязательный и сложный. В итоге пилот получает удостоверение, приобретает необходимое оборудование, в том числе и средства связи. О каждом полете с указанием точки взлета, времени, высоты обязательно нужно уведомить соответствующие службы и получить на него разрешение, так как нелегальные полеты в воздушном пространстве страны запрещены. 

Самый простой комплект мотопланериста (бывший в употреблении) можно купить от 2,5 тысячи долларов, без мотора – примерно в два раза дешевле.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59802.php

Пинск с высоты. Второй год парапланеристы собираются на мотопараслет

Фото автора и из архива Владимира ГОЛОВИНА

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Кто в детстве не мечтал летать? Для большинства людей это так и осталось несбывшимся желанием. А среди счастливчиков, чья мечта сбылась, – парапланеристы. Под...
 
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