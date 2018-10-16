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Что за огромные ёмкости везли через Слуцк на прошлой неделе?

17.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Что за огромные ёмкости везли через Слуцк на прошлой неделе?

    Фото: Rus Ivash

В прошлую среду случчане в нашей группе Вконтакте гадали, что за огромные цистерны прошли мимо города от АЗС в Маглышах через 12-й городок в направлении Старых Дорог. 

Оказалось, что оборудование для увеличения глубины переработки нефти доставлялись на строящийся комплекс Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Специальное оборудование поставила итальянская фирма. Огромные емкости сначала морем были доставлены в Литву, а затем из Клайпеды следовали на предприятие в Мозырь на грузовом транспорте. Весь путь занял около трех недель.

Эти установки нужны для гидрокрекинга (переработка высококипящих нефтяных фракций для получения бензина и дизельного топлива) тяжелых нефтяных остатков.

— Реализация этого масштабного проекта позволит увеличить глубину переработки нефти с нынешних 75% до 90%. Возрастет отбор светлых нефтепродуктов. Увеличится и производство гидроочищенного вакуумного газойля. Снизится производство котельного топлива — мазута, а его качество будет соответствовать новейшим европейским стандартам, то есть содержание серы не превысит 1%, — пояснили в ОАО «Мозырский НПЗ», пишет Onliner.by.

Что за огромные ёмкости везли через Слуцк на прошлой неделе?

Емкости временного хранения катализатора весят по 90 тонн каждая. На их транспортировку из Клайпеды в Мозырь с соблюдением всех норм и требований безопасности ушло 10 суток.

— В настоящее время на всех объектах строящегося комплекса активными темпами ведется монтаж оборудования, — добавили в ОАО «Мозырский НПЗ».

В этот раз прибыли четыре крупногабаритных аппарата, а всего итальянцы поставили в Беларусь уже 14 из 16 заказанных емкостей для катализаторной системы комплекса H-oil.

Что за огромные ёмкости везли через Слуцк на прошлой неделе?

    Фото: ranak.by


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В прошлую среду случчане в нашей группе Вконтакте гадали, что за огромные цистерны прошли мимо города от АЗС в Маглышах через 12-й городок в направлении Старых...
 
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