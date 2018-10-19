Яндекс.Такси появилось в Бресте в этом месяце. В прошлом году некоторые пользователи видели у нас на улицах яркую машину в цветах сервиса , но оказалось, что водитель просто приехал в город по делам. Теперь все по-настоящему: жители Бреста уже могут заказать автомобиль через приложение и протестировать, как оно работает.



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Директор по развитию бизнеса Яндекс.Такси в России и Беларуси Алексей Федотов ответил на вопросы портала Виртуальный Брест и пояснил, как устроен сервис, чего ждать от запуска агрегатора в Бресте и как компания будет покорять местный рынок.

- Когда Яндекс.Такси начало работать в Бресте? У вас свой парк или партнеров? Как заказать машину?

- Сервис запустился в городе пару недель назад. Расскажу, как устроено Яндекс.Такси: у нас нет своих автомобилей и водителей, мы работаем с партнерами – местными транспортными компаниями. В Бресте их три, с одним из партнеров мы сотрудничаем и в Минске. Заказать машину несложно: скачиваете приложение в Google Play или App Store, устанавливаете его на телефон и вводите свой номер мобильного. Дальше приложение само определяет, где вы находитесь, на экране появляется среднее время ожидания машины. Выбираете, куда нужно добраться, и видите, сколько будет стоить поездка. Можно платить наличными или картой – как кому удобно. Причем карту нужно привязать к приложению один раз, стоимость поездки будет списываться автоматически.

- Кто может работать водителем – любой брестчанин со своим автомобилем? Как вы контролируете процесс?

- Нет, далеко не любой. Заказы выполняют водители местных транспортных компаний, с которыми мы сотрудничаем. Партнеры отбирают водителей в соответствии с законодательством Беларуси. У нас тоже есть свои требования. Перед тем как подключиться к сервису, водители проходят инструктаж и тестирование. Их учат работать с приложением Таксометр (водительское приложение Яндекс.Такси – прим.ред.) и корректно общаться с пассажирами.

После того как водитель выходит на линию, начинаются регулярные проверки: мы проводим собственный дистанционный контроль качества (ДКК), мобильный контроль качества и проверку тайными покупателями. Если коротко, то первые два – это удаленная и “офлайновая” проверки водителя и состояния машины. Ну а поездка с тайным покупателем по сути ничем не отличается от обычного заказа. В результате водителя могут отправить на переаттестацию или заблокировать, пока не исправит минусы. На этом контроль не заканчивается – за качеством нам помогают следить сами пользователи. В приложении можно оставить комментарий к поездке и оценить ее по шкале от 1 до 5. Если что-то не понравилось или водитель вел себя неправильно, служба поддержки обязательно разберется с этим. Мы свяжемся с парком и вместе примем меры вплоть до блокировки водителя в сервисе. То же касается и рейтинга: если он опускается ниже определенного уровня, водитель автоматически блокируется. Поэтому не забывайте писать отзывы и ставить оценки, вы помогаете сервису быть лучше.

- Как вы планируете завоевать рынок перевозок, если тут и сейчас достаточно "тесно"?

- Рынок в Бресте действительно неплохо развит. Если говорить о традиционных службах такси, то они для нас, скорее, потенциальные партнеры. Мы ведь как раз работаем с транспортными компаниями. Причем они могут выполнять и свои заказы, и заказы через другие приложения – с нашей стороны нет никаких ограничений.

Что касается других сервисов, то наше основное преимущество – это собственные технологии Яндекса: карты, маршрутизация и навигация, математические алгоритмы. В нашем приложении много “фишек”, например: при указании пункта назначения заранее видно точную цену поездки, и она не изменится даже в пробках (а это сложное технологическое решение); можно переписываться с водителем в чате; делиться своим маршрутом с родными; платить наличными или картой; добавлять промежуточные пункты поездки. Система распределения заказов устроена так, что к пассажиру приезжает водитель, который быстрее всего может его забрать. А затем Яндекс.Навигатор ведет его по самому быстрому маршруту. Для водителя это большой плюс: сокращается время простоя и холостой пробег, больше заказов и в итоге выше заработок. А для пользователя по этой же причине – очень доступные цены на поездки. В целом же конкуренция – это всегда хорошо, чем она выше, тем качественнее и дешевле услуги для конечного потребителя. Даже интересней запускаться там, где есть еще игроки :)

- Есть "боевая" раскраска у автомобилей партнеров Яндекс.Такси или вы ограничитесь традиционными нормами законодательства и к пассажирам будут приезжать обычные машины?

- Брендированные машины есть, но далеко не все – нам это не нужно. Если партнеры захотят, то могут брендировать свои автомобили, а могут оставить в своих фирменных цветах. Требования к машинам партнеров одинаковы вне зависимости от брендинга: они обязательно должны быть в хорошем техническом состоянии, чистыми и ухоженными.

- Сколько автомобилей обслуживает пассажиров ежедневно?

- Сейчас около 40-45, но на этом точно не остановимся :) Мы не ожидали такого спроса и будем постепенно наращивать обороты, увеличивать количество машин вместе с партнерами. Хотим, чтобы все желающие могли быстро и недорого передвигаться по городу.

- Какие перспективы сервиса, что дальше, какие города?

- Яндекс.Такси активно развивается в Беларуси: за последний месяц сервис появился в Гродно, Жодино и Бресте. По-моему, мы идем с хорошей скоростью. Сейчас платформа охватывает девять городов в стране, в том числе все областные центры. Теперь мы планируем запуститься во всех райцентрах. Хотим, чтобы Яндекс.Такси можно было пользоваться везде, даже в совсем небольших населенных пунктах. А еще хотим запустить собственную программу страхования пассажиров и водителей в Беларуси. Надеемся, что скоро эту хорошую и важную инициативу получится реализовать.