ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жителей Тереховичей все устраивает

20.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
Размер текста:
A
A
A

Жителей Тереховичей все устраивает
Председатель районного исполнительного комитета Владимир Онищик встретился с населением деревни Тереховичи. Вместе с главой района сюда прибыли представители здравоохранения, милиции, службы МЧС, торговли.

Владимир Сергеевич не стал оперировать цифрами, в основе которых выполнение доведенных социально-экономических показателей развития района, а построил разговор на злободневных вопросах, которые волнуют сельчан. Как выяснилось, таковых у жителей деревни, среди которых в большинстве своем пенсионеры, не оказалось.
Тереховичане довольны медицинским обслуживанием. Нет проблем с приобретением лекарств, если сами не доедут, то староста деревни Анна Юсько доставит или заведующий Хоневичской амбулаторией Нина Коренчук об этом позаботится.
Жители не высказали претензий и по ассортименту товаров в автомагазине. Но встал вопрос со временем приезда магазина на колесах: утреннее удобно для пенсионеров, вечернее – для тружеников, занятых на свинокомплексе. Руководство Свислочского филиала Гродненского облпотребобщества намерено проработать эту проблему.
Глава района затронул вопросы пожарной безопасности, выполнения сельчанами замечаний и рекомендаций смотровой комиссии. В районе, как в области и республике в целом, наблюдается рост пожаров и гибели людей на них. Свежий факт – случай в Мостовском районе, где угорели два человека. «Позаботьтесь, чтоб печь была исправной, дымоход побелен, – порекомендовал начальник Свислочского районного отдела по ЧС Сергей Мленик. – Лучше два раза в день протопить, чем один «докрасна».
Существует проблема краж из нежилых домов. Об этом проинформировал жителей деревни заместитель начальника Свислочского РОВД Павел Пентковский. Представитель ведомства призвал быть бдительными, информировать правоохранительные органы о подозрительных гражданах, появляющихся в деревне, принять меры по сохранности своего имущества, а также при посещении лесного массива иметь с собой мобильный телефон, держаться ближе к дороге. Среди заблудившихся в лесу в основном граждане пожилого возраста. И таких случаев немало.

Жителей Тереховичей все устраивает

 
В заключение сельчане поблагодарили председателя райисполкома и представителей служб района за внимание к их проблемам и за заботу.

 

Марина ЯНЮК.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель районного исполнительного комитета Владимир Онищик встретился с населением деревни Тереховичи. Вместе с главой района сюда прибыли представители...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шикарное Тарасово: замечательные дома белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лоевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика