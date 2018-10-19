Жителей Тереховичей все устраивает



Председатель районного исполнительного комитета Владимир Онищик встретился с населением деревни Тереховичи. Вместе с главой района сюда прибыли представители здравоохранения, милиции, службы МЧС, торговли.

Владимир Сергеевич не стал оперировать цифрами, в основе которых выполнение доведенных социально-экономических показателей развития района, а построил разговор на злободневных вопросах, которые волнуют сельчан. Как выяснилось, таковых у жителей деревни, среди которых в большинстве своем пенсионеры, не оказалось.

Тереховичане довольны медицинским обслуживанием. Нет проблем с приобретением лекарств, если сами не доедут, то староста деревни Анна Юсько доставит или заведующий Хоневичской амбулаторией Нина Коренчук об этом позаботится.

Жители не высказали претензий и по ассортименту товаров в автомагазине. Но встал вопрос со временем приезда магазина на колесах: утреннее удобно для пенсионеров, вечернее – для тружеников, занятых на свинокомплексе. Руководство Свислочского филиала Гродненского облпотребобщества намерено проработать эту проблему.

Глава района затронул вопросы пожарной безопасности, выполнения сельчанами замечаний и рекомендаций смотровой комиссии. В районе, как в области и республике в целом, наблюдается рост пожаров и гибели людей на них. Свежий факт – случай в Мостовском районе, где угорели два человека. «Позаботьтесь, чтоб печь была исправной, дымоход побелен, – порекомендовал начальник Свислочского районного отдела по ЧС Сергей Мленик. – Лучше два раза в день протопить, чем один «докрасна».

Существует проблема краж из нежилых домов. Об этом проинформировал жителей деревни заместитель начальника Свислочского РОВД Павел Пентковский. Представитель ведомства призвал быть бдительными, информировать правоохранительные органы о подозрительных гражданах, появляющихся в деревне, принять меры по сохранности своего имущества, а также при посещении лесного массива иметь с собой мобильный телефон, держаться ближе к дороге. Среди заблудившихся в лесу в основном граждане пожилого возраста. И таких случаев немало.







В заключение сельчане поблагодарили председателя райисполкома и представителей служб района за внимание к их проблемам и за заботу.

Марина ЯНЮК.

Фото автора.