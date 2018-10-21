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Кукла Маша, кукла Даша...

22.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Кукла Маша, кукла Даша...
Помните строчки из песни группы «Иванушки International»: «Кукла Маша, кукла Миша, кукла Саша и Ариша…»? К чему это я веду? У хойничанки Жанны Гарбарук увлечение связано с оригинальными текстильными куклами. Их у неё уже более десяти, но это только начало ручного творчества молодой женщины. 


Кукла Маша, кукла Даша...
Как же возникло желание делать такие эксклюзивные игрушки? Однажды увидев в Интернете множество фотографий авторских кукол, Жанна Гарбарук вдохновилась работами и решила, а почему бы и не попробовать ей смастерить нечто похожее. И затем постепенно, шаг за шагом, смотря видеоролики изготовления кукол необходимых мастер-классов, немного приловчилась к технике, и создала первую куклу, затем вторую, а потом это уже переросло в хобби, которым она занимается около полугода. И около полугода занимается куколками.

Кукла Маша, кукла Даша...


Кукла Маша, кукла Даша...
Сейчас Жанна в декретном отпуске, воспитывают с мужем Иваном 4-летнюю дочь Леру и годовалую Стефанию, отчасти именно они каждый раз становятся источниками вдохновения, творческого порыва. Ведь девочкам так нравится наблюдать, как мама что-то вырезает, шьёт, а в итоге выходит прелестная трикотажная кукла, на которую можно любоваться и любоваться, но не играть, как вы могли подумать. На создание одной такой декоративной игрушки Жанна затрачивает минимум 2-3 дня. Как говорит сама мастерица, куклы служат предметами интерьера, создают уют в квартире. «Гости, приходя в дом, сразу обращают внимание на них и начинают воспевать хвалебные оды в мою честь, мол, как у тебя получается сделать такую необыкновенную кукольную красоту (а мне, конечно, приятно)», – признаётся Жанна Гарбарук.
Кукла Маша, кукла Даша...

Кукла Маша, кукла Даша...А секрет изготовления кукол у мастерицы прост: хорошее настроение, а иначе результат работы совсем не порадует. И, главное, ещё правильно сделать выкройку, аккуратно сшить детали и тщательно набить получившееся тельце холлофайбером либо синтепухом.

Кукла Маша, кукла Даша...


Кукла Маша, кукла Даша...

А вы заметили какой симпатичный имидж у кукол? Неповторимые яркие образы создаёт Жанна, идеи приходят, а она их с трепетом и удовольствием воплощает. Необходимую ткань (трикотаж, хлопок, фатин, фоамиран), аксессуары, трессы она приобретает в интернет-магазинах. Кстати, цены на данные товары не очень низкие, как может показаться. Но разве это преграда для любимого увлечения?

Виктория МОРОЗ.
Фото автора и Жанны Гарбарук.

 
 
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Помните строчки из песни группы «Иванушки International»: «Кукла Маша, кукла Миша, кукла Саша и Ариша…»? К чему это я веду? У хойничанки Жанны Гарбарук...
 
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