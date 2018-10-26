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Форум регионов Беларуси и Украины. Итоги и все самые важные договорённости в одном материале
Новости Беларуси. Гомель в эти дни стал площадкой для масштабного политического и экономического диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
26 октября, в заключительный день первого Форума регионов Беларуси и Украины, участие в нем приняли президенты двух стран. Вначале переговоры один на один, затем – общая дискуссия в рамках пленарного заседания. Особое внимание, конечно, развитию торговли, экономическому и инвестиционному сотрудничеству.
Хлебосольный Гомель встретил гостей самой большой в Беларуси вышиванкой. В замысловатых узорах – главные ценности восточных славян. Язык, понятный всем, кто живет на берегах Днепра.
Юлия Купреева, директор музея Гомеля:
Географическое положение в самом сердце Европы – то, что у Беларуси и Украины, как говорится, от бога. А дружить по-соседски, что называется, в крови. Хлебосольные традиции близки и понятны всем восточным славянам.
Тихий сквер на окраине города. Бюст Тарасу Шевченко здесь установили в начале 2000-х. Знаменитый украинский кобзарь за свою короткую жизнь не единожды бывал и в окрестностях Гомеля. Дань памяти своему земляку на белорусской земле от президента Украины.
Гомель почти равноудален от Минска и Киева. Место для такой встречи лучше не найти.
Форум регионов – первый в истории Беларуси и Украины. Идею такой переговорной площадки предложил Александр Лукашенко в 2017 году во время визита в Киев.
Президент Порошенко поддержал. Уже сегодня впору говорить о рождении новой традиции.
Сегодня белорусско-украинский торговый тандем идет на взлет: почти 25 % роста только с начала 2018 года. В 2017 наторговали на 4 миллиарда долларов, но это пока вдвое меньше заявленной планки. 8 миллиардов – этот барьер готовятся взять Минск и Киев.
Игорь Позняк, СТВ:
Только за первый день первого Форума регионов портфель белорусско-украинских контрактов потяжелел на 100 миллионов долларов. Тот случай, когда политическая воля и интересы бизнеса дают синергетический эффект.
Белорусско-украинская экономика – это дорога с двухсторонним движением. Сегодня растет не только наш экспорт, но и импорт из Украины. И здесь нужно искать новые уровни – например, совместный выход на рынки третьих стран.
Петр Порошенко, президент Украины:
В октябре 2017 года мэр Киева Виталий Кличко лично протестировал новенькие белорусские автобусы. Сегодня таких на улицах украинской столицы как минимум полторы сотни.
А это уже Гомель ровно год спустя. Украинские губернаторы присматриваются к белорусским электробусам.
Алексей Муляренко, глава Ровенской областной администрации (Украина):
Николай Клочко, глава Сумской областной администрации (Украина):
Парк городского транспорта сегодня по всей Украине нуждается обновлении, кое-где – в срочном. Уже в 2019 году только в Ивано-Франковск отправится 30 белорусских троллейбусов. Нашу технику купили с помощь кредита Европейского банка реконструкции и развития. Эту удобную схему усвоили и в других городах Украины.
Владимир Король, генеральный директор УП «Белкоммунмаш»:
У нас сейчас хороший портфель заказов в связи с идущими тендерами и теми, которые предстоят. Так что мы планируем с учетом нашего совместного предприятия и организованного производства по досборке не менее 100 каждый год поставлять.
Возродить исторический путь «из варяг в греки» – самый громкий проект, на который замахнулись Минск и Киев. Идея создания нового транспортного коридора для переправки грузов по Днепру из Беларуси в порты Черного, Средиземного и Каспийского морей уже не первый год витает в воздухе. Порт по принципу «река-море» планируют построить в Брагинской районе.
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Минские тракторы, могилевские лифты и гомельские комбайны – сегодня эта техника не просто закрепилась на украинском рынке. Эти машины собирают на семи совместных производствах в регионах. Как говорят экономисты, высокая степень локализации производства, когда то, что доступно по цене, дорогого стоит.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Однако мы можем работать не только на рыки своих государств. Наверное, такой подход был бы слишком простым для наших экономик, находящихся в самом сердце Европы на перекрестке основных торговых путей и участвующих в крупных проектах региональной интеграции. Акцент нужно делать на создании совместных предприятий, выпускающих продукцию для рынков третьих стран.
Петр Порошенко:
Мы также приветствуем решение о создании совместной украино-белорусской рабочей группы по вопросам межрегионального сотрудничества. Основным заданием станет представление эффективного, развитого сотрудничества между нашими регионами.
Как известно, суть любого вопроса скрывается в маленьких деталях. Именно на связи регионов, а не только на политику высокого полета делает ставку Беларусь в отношениях с ближайшими соседями. И это общеевропейский тренд.
Гудрун Мослер-Тернстрем, председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы:
Хотелось бы еще раз подчеркнуть необходимость прямого трансграничного сотрудничества между сообществами во имя благополучия наших народов. Конгресс приветствует этот важнейший шаг, совершенный регионами Беларуси и Украины, вовлеченными в этот процесс.
Сделано в Беларуси – сделано на совесть. Эту формулу давно усвоили украинские домохозяйки, голосуя гривной за нашу колбасу, хлеб и масло. Но белорусских товаров на прилавках может быть больше. Да и наш опыт аграрного производства может дать всходы и на украинской земле.
Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Но ни хлебом единым. Ежегодно в белорусских клиниках восстанавливают здоровье 60 тысяч украинцев. Это население, например, Слуцка или Жодино. Кардиология, травматология, онкология ну и, конечно, трансплантология, уже традиционный конек Беларуси.
Виолетта Янышевская, глава Ассоциации медицинского туризма (Украина):
А пока мы налаживаем этот процесс, те украинцы, для которых это жизненно необходимо, должны искать возможности лечения за рубежом. Мы, безусловно, поддерживаем Республику Беларусь.
Львиную долю пересадок печени и почек украинцы доверяют именно нашим медикам. Золотое правило «цена-качество» работает и здесь. Ну и, конечно, колоссальный фундамент медицинского законодательства. Украина этот путь лишь начинает, поэтому 10-летний белорусский опыт весьма кстати.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Сегодня Беларусь – та самая жемчужина на новом Шелковом пути. Это отметил в свое время Си Цзиньпин, который, как известно, слов на ветер не бросает. Белорусско-китайский «Великий камень» – дополнительная опция, которую Минск тоже предлагает Киеву. Такая площадка с безупречной международной репутацией, безусловно, нужна и важна украинскому бизнесу.
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Исторический день для Беларуси и Украины, похоже, положил начало новой традиции. Уже известно, что второй Форум регионов двух стран пройдет в украинском Житомире.
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Новости Беларуси. Гомель в эти дни стал площадкой для масштабного политического и экономического диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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