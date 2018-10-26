Форум регионов Беларуси и Украины. Итоги и все самые важные договорённости в одном материале

Новости Беларуси. Гомель в эти дни стал площадкой для масштабного политического и экономического диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





26 октября, в заключительный день первого Форума регионов Беларуси и Украины, участие в нем приняли президенты двух стран. Вначале переговоры один на один, затем – общая дискуссия в рамках пленарного заседания. Особое внимание, конечно, развитию торговли, экономическому и инвестиционному сотрудничеству.

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Хлебосольный Гомель встретил гостей самой большой в Беларуси вышиванкой. В замысловатых узорах – главные ценности восточных славян. Язык, понятный всем, кто живет на берегах Днепра.









Юлия Купреева, директор музея Гомеля:

Гэты сімвал, можна сказаць, з’яўляецца сімвалам сям’і. Таму што калі вышывала ці такала дзяўчына, яна думала і марыла аб каханні, аб будучай сям’і. А жанчына, у якой ужо ўсе гэта было, думала аб тым, каб дзеці былі здаровыя, глеба была ўрадлівай, а сям’я – магутнай і шчаслівай.





Географическое положение в самом сердце Европы – то, что у Беларуси и Украины, как говорится, от бога. А дружить по-соседски, что называется, в крови. Хлебосольные традиции близки и понятны всем восточным славянам.





Тихий сквер на окраине города. Бюст Тарасу Шевченко здесь установили в начале 2000-х. Знаменитый украинский кобзарь за свою короткую жизнь не единожды бывал и в окрестностях Гомеля. Дань памяти своему земляку на белорусской земле от президента Украины.





Гомель почти равноудален от Минска и Киева. Место для такой встречи лучше не найти.





Форум регионов – первый в истории Беларуси и Украины. Идею такой переговорной площадки предложил Александр Лукашенко в 2017 году во время визита в Киев.





«У этого мероприятия большая перспектива». Александр Лукашенко о Форуме регионов Беларуси и Украины на встрече с Петром Порошенко

Президент Порошенко поддержал. Уже сегодня впору говорить о рождении новой традиции.





Пётр Порошенко на Форуме регионов в Гомеле: «Рост поставок украинской продукции в Беларусь двигается опережающими темпами»

Сегодня белорусско-украинский торговый тандем идет на взлет: почти 25 % роста только с начала 2018 года. В 2017 наторговали на 4 миллиарда долларов, но это пока вдвое меньше заявленной планки. 8 миллиардов – этот барьер готовятся взять Минск и Киев.





Игорь Позняк, СТВ:

Как говорят китайцы, великий поход начинается с маленького шага. И первый такой шаг сделан здесь. Накануне в Гомель приехали тысячи бизнесменов и топ-менеджеров. 17 губернаторов – даже в Киеве украинский истеблишмент в таком составе встречается нечасто.

Только за первый день первого Форума регионов портфель белорусско-украинских контрактов потяжелел на 100 миллионов долларов. Тот случай, когда политическая воля и интересы бизнеса дают синергетический эффект.

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Белорусско-украинская экономика – это дорога с двухсторонним движением. Сегодня растет не только наш экспорт, но и импорт из Украины. И здесь нужно искать новые уровни – например, совместный выход на рынки третьих стран.





Петр Порошенко, президент Украины:

Для Украины Республика Беларусь является стратегическим торговым партнером, пятым торговым партнером в мире. Мы видели фантастическую выставку, которая сегодня была продемонстрирована украинской части нашего форума. Фантастическую технику, которая изготовляется в Республике Беларусь. Очень важно, что мы создаем совместное производство, в том числе и через совместные предприятия на территории Украины и Беларуси.





В октябре 2017 года мэр Киева Виталий Кличко лично протестировал новенькие белорусские автобусы. Сегодня таких на улицах украинской столицы как минимум полторы сотни.





А это уже Гомель ровно год спустя. Украинские губернаторы присматриваются к белорусским электробусам.





Алексей Муляренко, глава Ровенской областной администрации (Украина):

Интересно. Мы сейчас смотрим дуобусы, новые разработки. Только что говорили о том, что у нас в Ровно ездят ваши белорусские дуобусы, вашего производства. И зарекомендовали себя достаточно хорошо.





Николай Клочко, глава Сумской областной администрации (Украина):

Предложение, безусловно, выгодное. Вопрос в том, что сейчас в Украине огромные полномочия именно местных органов власти, идет децентрализация очень серьезная. Есть и плюсы, и минусы, и очень многое зависит именно от работы мэров городов и местных советов. Поэтому мы, безусловно, будем рекомендовать эту продукцию.





Парк городского транспорта сегодня по всей Украине нуждается обновлении, кое-где – в срочном. Уже в 2019 году только в Ивано-Франковск отправится 30 белорусских троллейбусов. Нашу технику купили с помощь кредита Европейского банка реконструкции и развития. Эту удобную схему усвоили и в других городах Украины.





Владимир Король, генеральный директор УП «Белкоммунмаш»:

В последние два года пошло оживление рынка. Если за 5-6 лет раньше доли были настолько мизерные, что можно было говорить так: мы за год-два-три поставляли в пределах 50-60 единиц. То теперь мы в этом только году поставили уже почти 100 единиц, и это серьезные контракты.

У нас сейчас хороший портфель заказов в связи с идущими тендерами и теми, которые предстоят. Так что мы планируем с учетом нашего совместного предприятия и организованного производства по досборке не менее 100 каждый год поставлять.





Возродить исторический путь «из варяг в греки» – самый громкий проект, на который замахнулись Минск и Киев. Идея создания нового транспортного коридора для переправки грузов по Днепру из Беларуси в порты Черного, Средиземного и Каспийского морей уже не первый год витает в воздухе. Порт по принципу «река-море» планируют построить в Брагинской районе.





Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Как известно, логистические проекты и для Беларуси сегодня очень важны.

– Это тот самый путь «из варяг в греки»?

– Я не скажу так. Я в общем обозначу, что это возможность использования речного транспорта, задействование более широко возможностей железнодорожного транспорта. Не секрет, что сегодня Украина испытывает дефицит в подвижном собственном составе, так же как и в подвижном локомотивном составе. Из-за этого вагоны белорусские двух-трехкратно по времени пребывания в Украине задерживаются.

Минские тракторы, могилевские лифты и гомельские комбайны – сегодня эта техника не просто закрепилась на украинском рынке. Эти машины собирают на семи совместных производствах в регионах. Как говорят экономисты, высокая степень локализации производства, когда то, что доступно по цене, дорогого стоит.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Только за прошлый год в Украине на совместных сборочных производствах выпущено более 2000 тракторов, 90 комбайнов, 500 лифтов. В свою очередь мы традиционно закупаем в Украине металл, в широком ассортименте комплектующие для машиностроительного комплекса, а так же сельскохозяйственное сырье и продукцию для развития животноводства и других отраслей сельского хозяйства и пищевой промышленности. Подчеркну: без участия регионов наших стран проекты в области кооперации были бы лишены практического смысла.

Однако мы можем работать не только на рыки своих государств. Наверное, такой подход был бы слишком простым для наших экономик, находящихся в самом сердце Европы на перекрестке основных торговых путей и участвующих в крупных проектах региональной интеграции. Акцент нужно делать на создании совместных предприятий, выпускающих продукцию для рынков третьих стран.





Петр Порошенко:

Сегодня на форум по моему поручению приехали делегации большинства регионов Украины. На выставке представлена продукция более 60 украинских производственных предприятий и компаний. В форуме сейчас принимают участие более 250 предприятий из Украины. Это беспрецедентно большое количество. Посмотрите, сколько нас в этом зале. Это то внимание, которое демонстрируют инвесторы, производители по отношению к рынку друг друга.

Мы также приветствуем решение о создании совместной украино-белорусской рабочей группы по вопросам межрегионального сотрудничества. Основным заданием станет представление эффективного, развитого сотрудничества между нашими регионами.

Как известно, суть любого вопроса скрывается в маленьких деталях. Именно на связи регионов, а не только на политику высокого полета делает ставку Беларусь в отношениях с ближайшими соседями. И это общеевропейский тренд.





Гудрун Мослер-Тернстрем, председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы:

Конгресс местных и региональных властей ставит перед собой ту же цель, выступая за прямое сотрудничество между избранными представителями местных и региональных властей и их сообществ в пределах всего европейского пространства, а также в рамках границ всех 47 стран-членов Совета Европы.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть необходимость прямого трансграничного сотрудничества между сообществами во имя благополучия наших народов. Конгресс приветствует этот важнейший шаг, совершенный регионами Беларуси и Украины, вовлеченными в этот процесс.





Сделано в Беларуси – сделано на совесть. Эту формулу давно усвоили украинские домохозяйки, голосуя гривной за нашу колбасу, хлеб и масло. Но белорусских товаров на прилавках может быть больше. Да и наш опыт аграрного производства может дать всходы и на украинской земле.





Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Отмечается неплохой товарооборот, за два года он вырос на 31 %. В основном это представлено мясомолочной продукцией, хлебобулочными изделиями, детским питанием, которое котируется очень высоко на украинском рынке. Это побуждает к тому, чтобы мы больше производили и больше поставляли.

Но ни хлебом единым. Ежегодно в белорусских клиниках восстанавливают здоровье 60 тысяч украинцев. Это население, например, Слуцка или Жодино. Кардиология, травматология, онкология ну и, конечно, трансплантология, уже традиционный конек Беларуси.





Виолетта Янышевская, глава Ассоциации медицинского туризма (Украина):

Лечение в вашей стране, безусловно, для украинцев является одним из основных приоритетов, поскольку, к сожалению, некоторые заболевания в Украине лечить пока не представляется возможным. Я говорю в основном, конечно, о трансплантации органов и трансплантации костного мозга. Поэтому Украина делает первые шаги в восстановлении всей системы.

А пока мы налаживаем этот процесс, те украинцы, для которых это жизненно необходимо, должны искать возможности лечения за рубежом. Мы, безусловно, поддерживаем Республику Беларусь.





Львиную долю пересадок печени и почек украинцы доверяют именно нашим медикам. Золотое правило «цена-качество» работает и здесь. Ну и, конечно, колоссальный фундамент медицинского законодательства. Украина этот путь лишь начинает, поэтому 10-летний белорусский опыт весьма кстати.





Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:

Сегодня мы активно обсуждаем медицинский туризм и в других направлениях. Это кардиохирургия, спелеотерапия, конечно же, те направления, которые давно, так скажем, протоптаны народом. Но вместе с тем мы хотели бы найти посредников, туристические фирмы, которые могли бы работать, так скажем, более цивилизованно на этом рынке.





Сегодня Беларусь – та самая жемчужина на новом Шелковом пути. Это отметил в свое время Си Цзиньпин, который, как известно, слов на ветер не бросает. Белорусско-китайский «Великий камень» – дополнительная опция, которую Минск тоже предлагает Киеву. Такая площадка с безупречной международной репутацией, безусловно, нужна и важна украинскому бизнесу.





Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Есть преференции по «Великому камню». Мы будем рады, если наши украинские партнеры, коллеги зайдут и будут работать. Сегодняшняя площадка – это старт к укреплению наших отношений, к продвижению наших товаров, к взаимовыгодному сотрудничеству.

Исторический день для Беларуси и Украины, похоже, положил начало новой традиции. Уже известно, что второй Форум регионов двух стран пройдет в украинском Житомире.