Betera везет эмоции! Ищите BETERATRUCK на дорогах Беларуси

18.08.2025 13:17 — Разное | ProBusiness  
Компания Betera, лидер индустрии беттинга и гемблинга Беларуси, презентовала брендированный Tesla Cybertruck Cyberbeast — футуристичный, мощный и редкий автомобиль, который выделяется на дорогах страны.

BETERATRUCK — часть большого автопарка Betera, который регулярно радует клиентов на ивентах: музыкальных фестивалях, автовыставках, этапах чемпионата Беларуси по дрифтингу.

В арсенале компании есть брендированный воздушный шар, дрифт-машины, включая Toyota Supra A80, и даже грузовик — каждое транспортное средство создано, чтобы дарить эмоции. В рекламных роликах Betera мелькает самолет и ракета — кто знает, возможно это анонсы к будущим проектам бренда.

Футуристический брендированный BETERATRUCK уже собирает восторженные взгляды на улицах Минска. Спойлер: в скором времени машина прокатится по дорогам других регионов Беларуси, а также будет часто мелькать в популярных локациях столицы. Где бы он ни появился, стоит ждать шоу: вечеринки, челленджи, конкурсы с призами. Это магнит для тех, кто любит получать эмоции, выигрывать и быть в центре внимания.

Он также станет частью добрых дел Betera. В планах компании мобильно доставлять на нем сотни килограммов корма волонтерам, которые помогают бездомным животным. Бренд много лет системно поддерживает зоозащитные организации и приюты Беларуси, а в этом году и вовсе увеличил объем средств, направленных на добрые дела, более чем в 3 раза.

Почему Betera — лидер на рынке Беларуси в своем направлении?

Betera — это онлайн-казино и букмекерская компания Беларуси с более чем 30-летним опытом. Ежегодно бизнес получает самые престижные награды. В 2025 году бренд был удостоен премии «Номер один» в категории «Онлайн-продукт для развлечений №1», а в 2024-м был отмечен сразу 9 престижными наградами — это знак высокого доверия и признания среди белорусов.

Сегодня Betera — это более 6 500 игр от 87 всемирно известных провайдеров, что является наивысшим показателем на рынке Беларуси, а также свыше 50 дисциплин для ставок на спорт.

Компания организовывает для белорусов яркие праздники, запускает масштабные акции помощи бездомным животным, открывает художественные выставки, делает коллаборации с белорусскими дизайнерами и крупными брендами. Креативные и социальные проекты Betera выделяются, запоминаются и получают поддержку среди белорусов.

 
