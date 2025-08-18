Betera везет эмоции! Ищите BETERATRUCK на дорогах Беларуси

Источник материала: ProBusiness

Компания Betera, лидер индустрии беттинга и гемблинга Беларуси, презентовала брендированный Tesla Cybertruck Cyberbeast — футуристичный, мощный и редкий автомобиль, который выделяется на дорогах страны.

BETERATRUCK — часть большого автопарка Betera, который регулярно радует клиентов на ивентах: музыкальных фестивалях, автовыставках, этапах чемпионата Беларуси по дрифтингу.

В арсенале компании есть брендированный воздушный шар, дрифт-машины, включая Toyota Supra A80, и даже грузовик — каждое транспортное средство создано, чтобы дарить эмоции. В рекламных роликах Betera мелькает самолет и ракета — кто знает, возможно это анонсы к будущим проектам бренда.

Футуристический брендированный BETERATRUCK уже собирает восторженные взгляды на улицах Минска. Спойлер: в скором времени машина прокатится по дорогам других регионов Беларуси, а также будет часто мелькать в популярных локациях столицы. Где бы он ни появился, стоит ждать шоу: вечеринки, челленджи, конкурсы с призами. Это магнит для тех, кто любит получать эмоции, выигрывать и быть в центре внимания.

Он также станет частью добрых дел Betera. В планах компании мобильно доставлять на нем сотни килограммов корма волонтерам, которые помогают бездомным животным. Бренд много лет системно поддерживает зоозащитные организации и приюты Беларуси, а в этом году и вовсе увеличил объем средств, направленных на добрые дела, более чем в 3 раза.

