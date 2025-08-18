Белорусская экономика: между рисками и окнами возможностей

Источник материала: ProBusiness





Международный валютный фонд опубликовал новый прогноз по динамике мировой экономики, который свидетельствует о более уверенном, чем ожидалось, глобальном росте. По итогам 2025 г. МВФ ожидает увеличения мирового ВВП на 3% — это на 0,2 процентного пункта выше апрельской оценки. Хотя Беларусь не фигурирует в макроэкономическом обзоре МВФ, свежие прогнозы по ключевым экономическим партнерам — Евросоюзу, России и Китаю — затрагивают и белорусскую экономику, которая остается крайне чувствительной от тенденций на внешних рынках.

Что говорится в свежем обзоре МВФ

— Согласно июльскому обзору, глобальный рост в 2025 г. составит 3%, а в 2026 г. — 3,1%. Улучшение прогноза эксперты связывают с более мягкими, чем ожидалось, условиями международной торговли, частичным снижением тарифных барьеров и укреплением финансовых условий — включая ослабление доллара и расширение бюджетных стимулов в ряде ведущих экономик. Инфляция по миру продолжит снижаться, достигнув 4,2% в 2025 г. и 3,6% в 2026 г. Однако прогноз по инфляции неравномерен: в США она останется выше целевых значений, а в других крупных экономиках ожидается более умеренный рост цен.





МВФ отмечает, что риски для мировой экономики по-прежнему смещены в сторону понижения. Возможное возвращение к более высоким тарифам, обострение геополитической напряженности, волатильность на финансовых рынках и рост фискальных дефицитов — все это способно притормозить восстановление. В то же время прогресс в торговых переговорах и снижение барьеров могут стать дополнительными драйверами глобального роста.

Экономика США, ЕС, локомотивы БРИКС: умеренный оптимизм на фоне рисков

Обновленный прогноз МВФ указывает на позитивные сдвиги в крупнейших экономиках. Прежде всего, Китай, согласно новым оценкам, увеличит ВВП в 2025 г. на 4,8% (на 0,8 п.п. выше предыдущей оценки), а в 2026 г. — на 4,2%. Индия также ускорит рост — до 6,4% в 2025—2026 гг. (на 0,2 п.п. выше предыдущей оценки для 2025 г.). Бразилия добавит 2,3% в 2025 г. и 2,1% в 2026 г. Рост здесь также пересмотрен в сторону повышения. Несмотря на опасения новой «тарифной войны», политика администрации Трампа пока не оказала ощутимо негативного влияния на краткосрочное развитие азиатских и латиноамериканских экономик.





В Евросоюзе прогноз роста на 2025 г. повышен на 0,2 п.п., до 1%. Впрочем, эксперты МВФ подчеркивают, что заключенные соглашения между ЕС и США по снижению пошлин не принесли европейским компаниям значимых преимуществ, а значит, фактическая динамика может быть менее оптимистичной. Прогноз по Германии — рост ВВП лишь на 0,1%, при том что действующие тарифы на экспорт автомобилей по-прежнему остаются сдерживающим фактором.

Даже для Соединенных Штатов прогноз по росту экономики улучшен: плюс 0,1 п.п. к апрельской оценке — до 1,9% в 2025 г. и сразу плюс 0,3 п.п. — до 2% в 2026 г. Одновременно, согласно МВФ, фискальные стимулы приведут к увеличению бюджетного дефицита в США, но часть роста расходов будет компенсирована увеличением доходов от пошлин.

Российская экономика: осторожный взгляд МВФ и российский скепсис

Для России прогноз МВФ по темпам роста экономики пересмотрен в сторону понижения: в 2025 г. ожидается прирост ВВП на 0,9% (против 1,5% в апрельской версии), а в 2026 г. — повышение до 1% (ранее — 0,9%). Как объясняет МВФ, причины ухудшения прогноза кроются в ужесточении экономической политики и снижении цен на энергоносители.

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации по-прежнему рассчитывает на рост ВВП по итогам года на 2,5%. Однако Банк России озвучивает более сдержанный прогноз: 1−2% в 2025 г. и 0,5−1,5% — в 2026 г. Вместе с тем, стоит учитывать, что уже сами по себе негативные сценарии крупных международных организаций могут стать фактором неопределенности для экономики России, влияя на поведение инвесторов и международных партнеров и тем самым негативно влиять на фактическое состояние экономики, действуя по принципу самосбывающегося пророчества.

Белорусская экономика: между рисками и окнами возможностей

Беларусь отсутствует в прогнозе МВФ, но зависимость страны от состояния российской экономики остается ключевой. Снижение прогноза по России — сигнал к осторожности: во-первых, это может спровоцировать рост инфляционного давления в Беларуси через «переток» негативных эффектов; во-вторых, сокращение российского спроса способно затормозить экспорт белорусских товаров.

В то же время оптимистичные оценки по Китаю и Индии — один из немногих позитивных факторов для Беларуси: ускорение роста крупнейшей экономики Азии означает сохранение высокого спроса на сырьевые товары, включая калийные удобрения и другую продукцию белорусского экспорта. Это способно поддержать позитивный торговый баланс и частично компенсировать риски, связанные с ухудшением ситуации на российском рынке.





Таким образом, свежий обзор МВФ дает пищу для размышлений относительно краткосрочных перспектив национальной экономики. Она по-прежнему сильно зависит от баланса внешних влияний, а ее перспективы в ближайшие годы будут определяться не только собственной макроэкономической политикой, но и динамикой на ключевых зарубежных рынках.