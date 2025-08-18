Сроки сдачи перенесли на три месяца. Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый»

Этот ЖК несколько лет назад был одним из самых необычных на минском рынке новостроек. Интерес к жилому комплексу «Фарфоровый» (а речь именно о нем) легко объяснялся. Тут и классная локация, и необычная архитектура, и модное благоустройство. Сегодня ЖК на улице Кропоткина находится на завершающей стадии. Правда, к финишу стройка идет весьма неспешно. Последний дом ЖК должны были ввести в эксплуатацию в сентябре, но недавно застройщик сообщил, что сроки сдвинутся. Мы посмотрели, что происходит на стройплощадке, а заодно узнали, почем тут продают готовые квартиры на вторичке.
Свое название ЖК «Фарфоровый» получил не просто так. Дело в том, что в советское время на этом месте работал Минский фарфоровый завод. В 2009 году производство в центре города закрыли, а в 2013-м площадку с аукциона приобрела компания «Инфореалт». Девелопер произвел снос и анонсировал возведение «мини-сити».
Сейчас первый каркасник на 314 квартир, который с некоторой задержкой сдали в 2022-м году, вовсю обживается. На первых этажах уже открылись различные сервисы, здесь же находится большая детская площадка, а в торце дома работает мини-маркет.
В 2023-м году в эксплуатацию ввели и второй дом комплекса. Тут ремонты тоже постепенно подходят к завершению, а на первых этажах можно заметить пункт выдачи маркетплейса, новую кофейню, цветочный магазин, студию йоги и салоны красоты.
Кстати, особенность квартир в «Фарфоровом» – собственная система приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией воздуха и рекуперацией тепла. Еще одна фишка комплекса – турецкие лифты HAS с панорамной стеной. Правда, на время ремонтов панорамный обзор в лифтах скрыт за обшивкой.
В последней новостройке жилого квартала, где сейчас идут работы, будет 2 подъезда, 136 квартир и 15 этажей. Также в состав дома войдут встроенные административные помещения и подземный гараж-стоянка.
На момент съемки в доме продолжались работы по обшивке фасада. Первоначально сдать многоэтажку планировали в сентябре этого года, но несколько недель назад дольщики получили от застройщика уведомление о том, что срок сдачи дома переносится на три месяца – то есть, на конец этого года.
Напротив домов строится инфраструктура. По плану здесь должен появиться СПА-центр с бассейном, а также кафе, боулинг и детский сад на 70 мест. Каким будет дошкольное учреждение (частным или государственным) с учетом всех нововведений в законодательство – пока неясно.
Из всего вышеперечисленного в самой высокой степени готовности находится СПА-центр. А вот боулинг и детский сад, кажется, сильно отстают.
Заглянули мы и на стройку первого в комплексе бизнес-центра. Сейчас коробка офисного здания уже возведена, но в здании пока нет окон. О других многофункциональных центрах (планировалось, что их будет три) пока ничего не слышно.
Все еще не закончено и благоустройство комплекса. Центральная часть ЖК и вовсе находится за строительным забором. Напомним, что по плану вся внутренняя территория комплекса должна быть пешеходной, а в центре «Фарфорового» должен раскинуться целый бульвар. Имитацию русла реки Переспа мы тоже пока не увидели.
Впрочем, вокруг дома можно найти множество парков, а до набережной реки Свислочь – всего 500 метров. Также рядом уже начато строительство станции метро «Переспа» Зеленолужской линии. Ориентировочно станцию откроют в 2028-2029 году.
Что тут продается?
В нашей базе мы нашли три готовые квартиры в «Фарфоровом».
Первый вариант – трехкомнатная квартира в доме 2023 года на Кропоткина, 61. Жилье находится на седьмом этаже. Общая площадь трешки с двумя раздельными комнатами и кухней-гостиной составляет 67 квадратных метров. Квартира предлагается с готовой отделкой, кухней, сантехникой, светильниками, но без мебели. Стоимость – 172,5 тысячи долларов (2567 долларов – за метр).
Еще одно предложение – четырехкомнатная квартира на втором этаже 14-ти этажного дома 2023 года постройки (Кропоткина, 61). Общая площадь этого жилья составляет 101 квадратный метр. Квартира состоит из кухни, четырех изолированных комнат, большого коридора, двух санузлов (в одном – ванная, в другом – душевая) и трех лоджий. В четырешке сделан обычный ремонт без каких-либо изысков. На полу – линолеум и плитка, на стенах – обои, потолки – натяжные. Также тут установлены межкомнатные двери, разведена электрика, есть плита, мойка и сантехоборудование. Никакой мебели в квартире нет. Стоимость – 185 тысяч долларов (1711 долларов – за метр).
Ищет новых жильцов в «Фарфоровом» и вот эта эксклюзивная трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом и полной обстановкой. Жилье находится на третьем этаже 15-ти этажного дома 2022 года постройки (Кропоткина, 59). Общая площадь трешки составляет 82 квадратных метра. Квартира состоит из общей кухни-столовой-гостиной, спальни, детской (на двоих детей) и гардеробной. В квартире уже есть вся необходимая мебель и техника. Стоимость – 279 тысяч долларов (3402 доллара – за метр).
У тех, кто хотел бы приобрести жилье без отделки, выбор также есть. Так, недавно застройщик предложил 7 квартир в строящемся доме площадью от 66 до 110 квадратных метров по стоимости 2100−3500 долларов за метр.
