Сроки сдачи перенесли на три месяца. Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК «Фарфоровый»

Источник материала: realt.by

Этот ЖК несколько лет назад был одним из самых необычных на минском рынке новостроек. Интерес к жилому комплексу «Фарфоровый» (а речь именно о нем) легко объяснялся. Тут и классная локация, и необычная архитектура, и модное благоустройство. Сегодня ЖК на улице Кропоткина находится на завершающей стадии. Правда, к финишу стройка идет весьма неспешно. Последний дом ЖК должны были ввести в эксплуатацию в сентябре, но недавно застройщик сообщил, что сроки сдвинутся. Мы посмотрели, что происходит на стройплощадке, а заодно узнали, почем тут продают готовые квартиры на вторичке.