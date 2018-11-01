Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции с четырех белорусских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 3 ноября 2018 года отменяет временные ограничения на поставки следующих видов молочной продукции четырех белорусских предприятий. Три из них входят в холдинг "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка". Об этом в среду сообщил сайт Россельхознадзора.

Временные ограничения на поставки продукции сняты со следующих производителей:

ОАО "Милкавита", касается масла, сыра, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки;

филиал "Быховский" ОАО "Бабушкина крынка", касается масла, сыра, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки;

филиал "Славгородский" ОАО "Бабушкина крынка", касается масла, сыра, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки;

цех по производству сыров г.п. Белыничи ОАО "Бабушкина крынка", касается масла, сыра, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки.

"Такое решение Россельхознадзором принято по результатам двусторонних консультаций, проведенных 16 и 30 октября, а также с учетом представленной в адрес Службы информации и гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Поставляемая в Россию продукция, произведенная указанными выше предприятиями, должна быть выработана не ранее 3 ноября 2018 года, а также сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.