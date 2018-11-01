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Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции с четырех белорусских предприятий
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 3 ноября 2018 года отменяет временные ограничения на поставки следующих видов молочной продукции четырех белорусских предприятий. Три из них входят в холдинг "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка". Об этом в среду сообщил сайт Россельхознадзора.
Временные ограничения на поставки продукции сняты со следующих производителей:
"Такое решение Россельхознадзором принято по результатам двусторонних консультаций, проведенных 16 и 30 октября, а также с учетом представленной в адрес Службы информации и гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Поставляемая в Россию продукция, произведенная указанными выше предприятиями, должна быть выработана не ранее 3 ноября 2018 года, а также сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 3 ноября 2018 года отменяет временные ограничения на поставки следующих видов молочной продукции...
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