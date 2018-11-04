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Тренер БАТЭ - журналистке "Беларусь 5": Кристиночка, я сделаю все, чтобы ваш муж был в нормальном виде
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после
Кристина Козел: Можно вопрос вольного характера? В четверг поединок с «Челси», а сегодня такое событие. Завтра будет выходной?
Алексей Бага: Если вы своего супруга отпустите до трех-четырех ночи, то да, будет.
К.К.: Забирайте до утра!
А.Б.: Кристиночка, я сделаю все, чтобы он был в нормальном виде в выходной. В чертей превращаться не будем.
К.К.: Да ради бога. Сегодня можно все.
А.Б.: Ничего себе!
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Тренер БАТЭ - журналистке "Беларусь 5": Кристиночка, я сделаю все, чтобы ваш муж был в нормальном виде
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после завоевания командой очередного чемпионства пообещал журналистке Кристине Козел, что проследит за тем, чтобы ее...
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