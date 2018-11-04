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Тренер БАТЭ - журналистке "Беларусь 5": Кристиночка, я сделаю все, чтобы ваш муж был в нормальном виде

04.11.2018 22:01 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после завоевания командой очередного чемпионства пообещал журналистке Кристине Козел, что проследит за тем, чтобы ее возлюбленный Евгений Яблонский умеренно праздновал золотые медали и был «огурчиком» в выходной, который получит команда.


Кристина Козел и Евгений Яблонский. Фото: by.tribuna.com

Кристина Козел: Можно вопрос вольного характера? В четверг поединок с «Челси», а сегодня такое событие. Завтра будет выходной?

Алексей Бага: Если вы своего супруга отпустите до трех-четырех ночи, то да, будет.

К.К.: Забирайте до утра!

А.Б.: Кристиночка, я сделаю все, чтобы он был в нормальном виде в выходной. В чертей превращаться не будем.

К.К.: Да ради бога. Сегодня можно все.

А.Б.: Ничего себе!

 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после завоевания командой очередного чемпионства пообещал журналистке Кристине Козел, что проследит за тем, чтобы ее...
 
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