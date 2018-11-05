Телекомпании Китая и Латинской Америки проявляют интерес к II Европейским играм Ч

Телекомпании Китая и Латинской Америки проявляют интерес к трансляции II Европейских игр. Об этом сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов.





«Партнер дирекции испанская телекомпания ISB активно продает права на вещание по всему миру. Наша цель — болельщики в 160 странах должны увидеть II Европейские игры. Есть спрос на телетрансляции из азиатских стран и Ближнего Востока. Контракты уже заключены с представителями 15 стран, а еще по 46 документы находятся на стадии проработки», — отметил Анатолий Котов.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в девяти видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/telekompanii-kitaja-i-latinskoj-ameriki-projavljajut-interes-k-ii-evropejskim-igram-324539-2018/

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