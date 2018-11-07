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«Спасибо за неравнодушное отношение и помощь в трудную минуту!» Сотрудники Лидской ГАИ помогли юноше, у которого заглох «Мерседес»

08.11.2018 — Разное | Lida.Info  
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«Спасибо за неравнодушное отношение и помощь в трудную минуту!» Сотрудники Лидской ГАИ помогли юноше, у которого заглох «Мерседес»

Помогли одному водителю и другим позволили избежать неприятных ощущений и впечатлений сотрудники отдела ГАИ Лидского РОВД. Рядовой и очень важный для конкретного человека поступок инспекторов удостоился слов благодарности.

В начале шестого утра 3 ноября наряд инспекторов ДПС капитана милиции Дмитрия Семашко и старшего лейтенанта милиции Дениса Озема возвращался со смены, когда автомобиль с включенной «аварийкой» стоял на автобусной остановке. Водитель «Мерседеса» увидел патрульную машину и специально включил световую сигнализацию (чтобы привлечь внимание инспекторов).

По просьбе приятеля Валерий Кучинский отвез его домой и возвращался к себе. На улице 8 Марта двигатель машины заглох и долго не заводился. Когда заработал, юноша доехал-таки до кармана ближайшей автобусной остановки, остановился и для обозначения присутствия своей машины на проезжей части включил габаритный огонь. Хорошо понимал, что уже через час-другой его на двухполосной улице Красноармейской «Мерседес» может вызвать пробки. Звонил знакомым, но помощи от них в ранний час отчаялся дождаться. Когда увидел автомобиль ГАИ, для привлечения внимания включил аварийную световую сигнализацию. Узнав о поломке машины, инспекторы предложили помощь. Валерий согласился и с Денисом Оземом дотолкал «Мерседес» до ближайшей стоянки. Напарник инспектора на служебном автомобиле с включенными маячками тем временем обеспечивал безопасность движения.

Со спокойной душой В. Кучинский пришел домой. На адрес электронной почты областной Госавтоинспекции в адрес сотрудников ГАИ Лидского РОВД этот юноша прислал благодарность, в заключение которой написал: «Спасибо за неравнодушное отношение и помощь в трудную минуту!».

 
 
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Помогли одному водителю и другим позволили избежать неприятных ощущений и впечатлений сотрудники отдела ГАИ Лидского РОВД. Рядовой и очень важный для конкретного...
 
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