|
«Минск-Арена» готовится к детскому «Евровидению»
Новости Беларуси. Работы на главной площадке детского песенного конкурса ведутся ускоренными темпами: параллельно идёт монтаж сцены и установка светового и звукового оборудования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 2018 году будут удивлять не только дизайном, но и спецэффектами. Только над сценой установят более 70 тонн суперсовременных приборов.
Новости по теме
«В первый раз сюда пришел, мне очень нравится». Даниэль Ястремский на открытой тренировке по боксу в Минске
Более 9 тысяч зрительских голосов: Даниэль Ястремский представит Беларусь на детском «Евровидении-2018»
Играет на пианино и увлекается классической музыкой: о чём поёт финалист нацотбора на «Детское Евровидение-2018» Никита Белько?
‡агрузка...
В Гомельской области перезахоронили останки советских солдат. Среди погибших – дядя космонавта Александра Викторенко
Неограниченные возможности высокой моды. Необычный показ прошёл в Минске
Завораживающие композиции Рахманинова. В Белгосфилармонии празднуют День пианиста
Белорусские полярники отправились в Антарктиду
Новости экономики за 08.11.2018
Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ в Астане
«Просто не будет». Ажиотаж перед игрой БАТЭ–«Челси» – репортаж СТВ
«Верим, что БАТЭ сыграет на 100 %». Что говорят болельщики перед матчем БАТЭ – «Челси»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Работы на главной площадке детского песенного конкурса ведутся ускоренными темпами: параллельно идёт монтаж сцены и установка светового и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)