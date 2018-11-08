Борисовский БАТЭ в четвертом туре Лиги Европы проиграл лондонскому "Челси" 0:1. Матч прошел в четверг вечером на "Борисов-Арене".

Несмотря на поражение, БАТЭ порадовал болельщиков яркой красивой игрой. Трижды в течение матча мяч попадал в штангу ворот английского клуба.

Автором единственного и победного гола в составе "Челси" стал Оливье Жиру. Он отличился на 53-й минуте матча.

На "Борисов-Арене" на этом матче был зафиксирован абсолютный аншлаг стадиона – 13 141 зритель. А многим желающим попасть на матч не досталось билетов.

Провожая борисовских футболистов в раздевалку, трибуны скандировали "Молодцы! Молодцы!".

После четырех туров группового этапа Лиги Европы БАТЭ имеет в своем активе 3 очка.

Следующий еврокубковый матч БАТЭ проведет 29 ноября. В этот день они сыграют с "Види" из Венгрии.