Межрегиональный бизнес-форум по вопросам кооперации производства, бизнеса и науки пройдет в Могилеве

Межрегиональный бизнес-форум "Кооперация производства, бизнеса и науки: успехи, проблемы, перспективы" пройдет 14 ноября в Могилеве, сообщили в комитете экономики Могилевского облисполкома.

Программа мероприятия включает пленарное заседание, где с презентациями продукции, работ, услуг, разработок, предлагаемых для развития кооперационного сотрудничества, выступят представители предприятий и организаций Российской Федерации, Могилевской области, других регионов Беларуси.

"Частью форума станет контактно-кооперационная биржа деловых контактов, включающая демонстрацию инновационных разработок, имеющих высокий потенциал для коммерциализации", - говорится в сообщении на сайте исполкома. Здесь пройдут переговоры, предполагается заключение договоров, контрактов, соглашений между производителями оборудования, узлов, деталей, материалов, а также разработчиками новой техники, технологий с представителями предприятий.

Во время форума будет работать выставка продукции участников биржи – белорусских предприятий, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, а также разработок научных организаций и ВУЗов, готовых для внедрения.

Организаторами мероприятия выступают Могилевский облисполком при организационной поддержке Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей, ОАО "Могилевское агентство регионального развития", РУП "Научно-аналитический центр информации, инноваций и трансфера технологий", а также Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей и проекта ПРООН "Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь".