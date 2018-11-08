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Межрегиональный бизнес-форум по вопросам кооперации производства, бизнеса и науки пройдет в Могилеве

09.11.2018 15:36 — Разное | Интерфакс  
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Межрегиональный бизнес-форум "Кооперация производства, бизнеса и науки: успехи, проблемы, перспективы" пройдет 14 ноября в Могилеве, сообщили в комитете экономики Могилевского облисполкома. 

Программа мероприятия включает пленарное заседание, где с презентациями продукции, работ, услуг, разработок, предлагаемых для развития кооперационного сотрудничества, выступят представители предприятий и организаций Российской Федерации, Могилевской области, других регионов Беларуси.

"Частью форума станет контактно-кооперационная биржа деловых контактов, включающая демонстрацию инновационных разработок, имеющих высокий потенциал для коммерциализации", - говорится в сообщении на сайте исполкома.  Здесь пройдут переговоры, предполагается заключение договоров, контрактов, соглашений между производителями оборудования, узлов, деталей, материалов, а также разработчиками новой техники, технологий  с представителями предприятий.

Во время форума будет работать выставка продукции участников биржи – белорусских предприятий, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, а также разработок научных организаций и ВУЗов, готовых для внедрения.

Организаторами мероприятия выступают Могилевский облисполком при организационной поддержке Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей, ОАО "Могилевское агентство регионального развития", РУП "Научно-аналитический центр информации, инноваций и трансфера технологий", а также Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей и проекта ПРООН "Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь".

 
Теги: Могилев
 
 
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Межрегиональный бизнес-форум "Кооперация производства, бизнеса и науки: успехи, проблемы, перспективы" пройдет 14 ноября в Могилеве, сообщили в комитете экономики...
 
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Полымя
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Заря над Неманам
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Светлы шлях
Единство
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