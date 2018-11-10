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Туман и до +9°C ожидаются в Беларуси 11 ноября

11.11.2018 09:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ночью и утром 11 ноября в Беларуси местами всё ещё будет туманно.  

Как сообщает Белгидромет, в воскресенье будет облачно, вероятность осадков не превышает 5-10%. Ветер юго-восточный от 5 м/с до 10 м/с, но порывы могут достигать 12-14 м/с.  

Днём на восточных территориях температура воздуха составит +2… +4°C, по западу столбик термометра поднимется до +5… +9°C.  

В Минске ожидается +3… +5°C.  
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ночью и утром 11 ноября в Беларуси местами всё ещё будет туманно.   Как сообщает Белгидромет, в воскресенье будет облачно, вероятность осадков не...
 
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