Туман и до +9°C ожидаются в Беларуси 11 ноября

Новости Беларуси. Ночью и утром 11 ноября в Беларуси местами всё ещё будет туманно.

Как сообщает Белгидромет, в воскресенье будет облачно, вероятность осадков не превышает 5-10%. Ветер юго-восточный от 5 м/с до 10 м/с, но порывы могут достигать 12-14 м/с.

Днём на восточных территориях температура воздуха составит +2… +4°C, по западу столбик термометра поднимется до +5… +9°C.

В Минске ожидается +3… +5°C.