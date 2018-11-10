Билл Гейтс назвал четыре книги, изменившие его представление о мире





Билл Гейтс. Фото © Facebook/Bill Gates





Миллиардер и филантроп Билл Гейтс в своём блоге не раз рассказывал о сотнях интересных книг, но именно четыре последних заставили его изменить свой образ мыслей. Об этом сообщает CNBC.





На первом месте оказалась "Энергия и цивилизация: история" профессора Вацлава Смила. В ней рассматривается рост экономики в связке с потреблением энергии. Отмечается, что Гейтс прочитал все 36 творений Смила, которые были опубликованы к 2017 году.





Вторая книга — "Просвещение сегодня", которую написал профессор Гарвардского университета Стивен Пинкер. Здесь говорится о прогрессе человечества и обращается внимание на показатели здоровья, процветания, безопасности, знания и счастья. Гейтс отметил, что данный труд не только его самый любимый, но и лучший среди всех других написанных профессором.









Третье место заняла книга "Фактологичность: десять причин, по которым мы ошибаемся насчёт мира и почему все лучше, чем кажется" шведского специалиста по статистике и здравоохранению Ханса Рослинга. В ней автор рассуждает о сложившихся стереотипах мировоззрения и их предпосылках. Особенно настоятельно миллиардер советовал ознакомиться с этим трудом выпускникам, которым предстоит вступить в новый этап своей жизни.





Юваля Ноя Харари. По словам Гейтса, прочитав её, он задумался о человеке, счастье и о том, что делает нас особенными, пишет Лайф.ру. Четвёртая книга — "Sapiens: Краткая история человечества" израильского историка. По словам Гейтса, прочитав её, он задумался о человеке, счастье и о том, что делает нас особенными,Лайф.ру.



