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Билл Гейтс назвал четыре книги, изменившие его представление о мире

11.11.2018 10:55 — Разное | Партизан  
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В список основателя Microsoft вошли такие труды, как "Энергия и цивилизация: история", "Просвещение сегодня", "Фактологичность: десять причин, по которым мы ошибаемся насчёт мира и почему все лучше, чем кажется" и "Sapiens: Краткая история человечества".


Билл Гейтс. Фото © Facebook/Bill Gates

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс в своём блоге не раз рассказывал о сотнях интересных книг, но именно четыре последних заставили его изменить свой образ мыслей. Об этом сообщает CNBC.

На первом месте оказалась "Энергия и цивилизация: история" профессора Вацлава Смила. В ней рассматривается рост экономики в связке с потреблением энергии. Отмечается, что Гейтс прочитал все 36 творений Смила, которые были опубликованы к 2017 году.

Вторая книга — "Просвещение сегодня", которую написал профессор Гарвардского университета Стивен Пинкер. Здесь говорится о прогрессе человечества и обращается внимание на показатели здоровья, процветания, безопасности, знания и счастья. Гейтс отметил, что данный труд не только его самый любимый, но и лучший среди всех других написанных профессором.


Третье место заняла книга "Фактологичность: десять причин, по которым мы ошибаемся насчёт мира и почему все лучше, чем кажется" шведского специалиста по статистике и здравоохранению Ханса Рослинга. В ней автор рассуждает о сложившихся стереотипах мировоззрения и их предпосылках. Особенно настоятельно миллиардер советовал ознакомиться с этим трудом выпускникам, которым предстоит вступить в новый этап своей жизни.

Четвёртая книга — "Sapiens: Краткая история человечества" израильского историка Юваля Ноя Харари. По словам Гейтса, прочитав её, он задумался о человеке, счастье и о том, что делает нас особенными, пишет Лайф.ру.


 
 
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В список основателя Microsoft вошли такие труды, как "Энергия и цивилизация: история", "Просвещение сегодня", "Фактологичность: десять причин, по которым мы ошибаемся...
 
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