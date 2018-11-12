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Со статуей Фемиды, люстрами и колоннами. Как изнутри выглядит новое здание Верховного суда

13.11.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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На прошлой неделе мы показывали, как строящееся здание Верховного суда выглядит снаружи. Сейчас же в распоряжении TUT.BY оказались фото изнутри этого сооружения. Смотрите, как выглядят интерьеры суда, который достроят в 2019 году.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Новое здание Верховного суда строят на улице Орловской, неподалеку от Дворца независимости. Снаружи сооружение визуально выглядит почти готовым, а вот интерьеры для общественности сейчас недоступны. В редакции же оказались фото изнутри, которые мы вам и показываем.





Как видим, в фойе главного входа установлена статуя Фемиды, стена украшена стеклянными витражами, на потолке висят несколько люстр. Судя по фотографиям, осталось лишь устранить малые недоделки и распаковать мебель.

Также сейчас в здании работает уже значительно меньше людей. Визуально работы осталось на несколько месяцев.

Напомним, на прошлой неделе мы показывали, что происходит на площадке около суда. Там были выполнены практически все работы, вплоть до установки скамеек, урн и столбиков от заезда машин.

Фото читателя TUT.BY

А еще раньше мы писали о финансировании этого объекта. Так, согласно распоряжению президента, финансирование работ по проектированию и строительству осуществляется из средств республиканского бюджета в рамках государственной программы на очередной год, бюджета Минска, инвесторов и иных источников. Например, на стройку пришлось раскошелиться иранской компании «Кейсон»: речь шла о сумме в два миллиона долларов в качестве мзды за то, что им продлевают сроки возведения «Магнита Минска».

Кроме того, с обустройством объекта связан и ряд недешевых закупок. Например, герб и надпись «ВЯРХОЎНЫ СУД РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ» для фасада стоят больше 112 тысяч долларов. Также у завода «Каскад» для холла главного входа закупили хрустальную люстру индивидуального изготовления почти за 90 тысяч долларов. Нашлись среди тендеров закупки на поставку художественных изделий более чем за 800 тысяч долларов и обустройство фонтана с освещением почти за 300 тысяч долларов.

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Теги: Минск
 
 
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