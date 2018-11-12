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Со статуей Фемиды, люстрами и колоннами. Как изнутри выглядит новое здание Верховного суда
На прошлой неделе мы
Новое здание Верховного суда строят на улице Орловской, неподалеку от Дворца независимости. Снаружи сооружение визуально выглядит почти готовым, а вот интерьеры для общественности сейчас недоступны. В редакции же оказались фото изнутри, которые мы вам и показываем.
Как видим, в фойе главного входа установлена статуя Фемиды, стена украшена стеклянными витражами, на потолке висят несколько люстр. Судя по фотографиям, осталось лишь устранить малые недоделки и распаковать мебель.
Также сейчас в здании работает уже значительно меньше людей. Визуально работы осталось на несколько месяцев.
Напомним, на прошлой неделе мы показывали, что происходит на площадке около суда. Там были
А еще раньше
Кроме того, с обустройством объекта связан и ряд недешевых закупок. Например, герб и надпись «ВЯРХОЎНЫ СУД РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ» для фасада стоят больше 112 тысяч долларов. Также у завода «Каскад» для холла главного входа закупили хрустальную люстру индивидуального изготовления почти за 90 тысяч долларов. Нашлись среди тендеров закупки на поставку художественных изделий более чем за 800 тысяч долларов и обустройство фонтана с освещением почти за 300 тысяч долларов.
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В распоряжении TUT.BY оказались фото интерьеров суда.
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