Прощание с Лученком состоится 14 ноября

В Центральном доме офицеров с 11:00 до 14:00 пройдет прощание с композитором Игорем Лученком. Похоронят его на Восточном (Московском) кладбище в Минске.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на министерство культуры.

Известный белорусский композитор Игорь Лученок скончался в Больнице скорой помощи 12 ноября поздно вечером. Ему было 80 лет.

Известно, что у композитора 2 ноября случился инсульт, Лученок был введен в искусственную кому, из которой уже не вышел.

Лученок родился в Минске 6 августа 1938 года, получил музыкальное образование, преподавал в музыкальных учебных заведениях, был ректором Белорусской консерватории.