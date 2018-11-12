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Прощание с Лученком состоится 14 ноября
В Центральном доме офицеров с 11:00 до 14:00 пройдет прощание с композитором Игорем Лученком. Похоронят его на Восточном (Московском) кладбище в Минске.
Об этом
Известный белорусский композитор Игорь Лученок
Известно, что у композитора 2 ноября случился инсульт, Лученок был введен в искусственную кому, из которой уже не вышел.
Лученок родился в Минске 6 августа 1938 года, получил музыкальное образование, преподавал в музыкальных учебных заведениях, был ректором Белорусской консерватории.
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В Центральном доме офицеров с 11:00 до 14:00 пройдет прощание с композитором Игорем Лученком. Похоронят его на Восточном (Московском) кладбище в Минске.
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