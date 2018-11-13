|
Подробности аварии под Калинковичами, в которой погибли пять пассажирок
Новости Беларуси. 14 ноября грузовик МАЗ столкнулся с микроавтобусом под Калинковичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия
Мужчина за рулем микроавтобуса не справился с управлением и вылетел на встречную полосу прямо под грузовик МАЗ с автоцистерной. Водитель отделался травмами, а пять его пассажирок погибли на месте.
По данным Госавтоинспекторов, на маршрутке были установлены летние шины.
Новости по теме
‡агрузка...
Подробности аварии под Калинковичами, в которой погибли пять пассажирок
Ксения Ситник: победительница детского Евровидения спустя 13 лет после триумфа
«Когда появляются симптомы диабета – уже поздно». О ранней диагностике сахарного диабета говорили в Минске
«З ім адыходзіць цэлая эпоха». Аплодисментами проводили в последний путь композитора Игоря Лученка
Водитель микроавтобуса не справился с управлением. Что известно об аварии в Сморгонском районе
Детёныша муравьеда показали в британском зоопарке
Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта. Музей истории Минска пополнился новыми экспонатами
Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 14 ноября грузовик МАЗ столкнулся с микроавтобусом под Калинковичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия унесла жизни пяти...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)