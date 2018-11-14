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За полгода иностранцы инвестировали в минские организации 762 миллиона долларов

15.11.2018 10:59 — Разное | KYKY  
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Буквально вчера управляющий партнер ООО «Зубр Капитал» Олег Хусаенов говорил, что привлечь инвесторов в нашу страну не просто, а сегодня «Минск-новости» сообщили, что только за январь – сентябрь 2018 года минскими организациями было привлечено прямых иностранных инвестиций на сумму 762,6 миллионов долларов США. Эти цифры озвучил председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович. 

«Задание на 9 месяцев перевыполнено на 15,5 %, а годовое выполнено на 91,9%. Доля Минска среди регионов страны в поступлениях ПИИ на чистой основе за январь – сентябрь 2018 года составила 55,1 %», – уточнил Наумович. 


Кто инвестировал в Минск 


Лидером по вложениям в экономику Минска (без учета банковского сектора) стала Россия –  309 миллионов долларов. Также в топе инвесторов: ОАЭ (27,6 миллионов долларов), Латвия (19,2 миллионов долларов), Ирландия (14,5 миллионов долларов), Китай (12,2 миллионов долларов), Эстония (8,9 миллионов долларов), Австрия (миллионов долларов), Кипр (8 миллионов долларов).

 
Теги: Минск
 
 
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Буквально вчера управляющий партнер ООО «Зубр Капитал» Олег Хусаенов говорил, что привлечь инвесторов в нашу страну не просто, а сегодня «Минск-новости» сообщили,...
 
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