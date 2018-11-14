За полгода иностранцы инвестировали в минские организации 762 миллиона долларов

Буквально вчера управляющий партнер ООО «Зубр Капитал» Олег Хусаенов говорил , что привлечь инвесторов в нашу страну не просто, а сегодня «Минск-новости» сообщили , что только за январь – сентябрь 2018 года минскими организациями было привлечено прямых иностранных инвестиций на сумму 762,6 миллионов долларов США. Эти цифры озвучил председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович.



«Задание на 9 месяцев перевыполнено на 15,5 %, а годовое выполнено на 91,9%. Доля Минска среди регионов страны в поступлениях ПИИ на чистой основе за январь – сентябрь 2018 года составила 55,1 %», – уточнил Наумович.



Кто инвестировал в Минск



Лидером по вложениям в экономику Минска (без учета банковского сектора) стала Россия – 309 миллионов долларов. Также в топе инвесторов: ОАЭ (27,6 миллионов долларов), Латвия (19,2 миллионов долларов), Ирландия (14,5 миллионов долларов), Китай (12,2 миллионов долларов), Эстония (8,9 миллионов долларов), Австрия (миллионов долларов), Кипр (8 миллионов долларов).