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Синоптики предупреждают о гололедице в Беларуси 16 ноября
16.11.2018 — Разное | Свислочская газета
Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 16 ноября, сообщили
В пятницу будет преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Утром местами слабый туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Днем прогнозируется от минус 1 до плюс 5 градусов.
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Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 16 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения...
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