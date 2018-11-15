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Синоптики предупреждают о гололедице в Беларуси 16 ноября

16.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Синоптики предупреждают о гололедице в Беларуси 16 ноября

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 16 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. 
В пятницу будет преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Утром местами слабый туман. Ветер восточный 2-7 м/с.  Днем прогнозируется от минус 1 до плюс 5 градусов.
 
 
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Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 16 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения...
 
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