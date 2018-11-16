 Гости «Дажынак» делятся впечатлениями о празднике

Ядвига Стацевич, бухгалтер Лидского отдела ремесел традиционной культуры:





- Мы каждый год принимаем участие в областных Дожинках. Привозим для выставки и продажи куклы и рушники ручной работы. Наш товар пользуется большим спросом на подобных праздниках. Хочу пожелать всем мира и добра. Спасибо всем труженикам села!

Валентина Голяк, начальник отела торговли, услуг и рекламной деятельности управления экономики Сморгонского райисполкома:





- Сегодня в Ивье мы приехали, чтобы почерпнуть опыт, ведь в следующем году нам предстоит тоже принимать гостей на главном празднике хлеборобов у себя в Сморгони. Очень впечатлила организация праздника. Будем стараться через год тоже чем-нибудь удивить гостей.

Геннадий Хоружик, председатель Сморгонского райисполкома:





- Говорят, что один труженик сельского хозяйства даёт работу семи труженикам других отраслей. И это правильно, потому что сельскохозяйственная отрасль производит продукцию, которая в дальнейшем идёт на переработку.

Как председатель райисполкома принимаю участие областных Дожинках уже в четвёртый раз, а до этого неоднократно бывал на празднике хлеборобов как руководитель хозяйства, предприятия. Из года в год организаторы удивляют нас все более и более высоким уровнем проведения Дожинок. Спасибо им за это!

Ольга Лукьяненко, председатель КСУП "АгроСолы":





- Для всех, кто трудится весь год на сельскохозяйственной ниве, это очень важный праздник. Когда он наступает, забываются все проблемы и неурядицы, с которыми пришлось столкнуться на протяжении года. Спасибо Ивью за то, что подарили нам возможность окунуться в прекрасную атмосферу. Праздник удался на славу!

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

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