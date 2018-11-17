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Гандболисты "Машеки" вышли в 1/8 финала Кубка вызова
Гандболисты могилевского «Машеки» вышли в 1/8 финала Кубка вызова, сообщает
И в повторном матче 3-го квалификационного раунда Кубка вызова «Машека» оказался сильнее болгарской «Добруджи», 17 ноября одержав крупную победу.
Добруджа (Болгария) — Машека (Могилев) — 23:47 (9:21).
«Машека»: Гайса, Михальчук — по 8 голов, Дроздов, Дуда, Сончик — по 5, Наумик — 4, Парфеевец — 3, Барилов, Долгий, Цыганков — по 2, Буйкевич, Науменко, Тильненко — по 1.
Днем ранее могилевчане также победили — 34:25.
Обе встречи проходили в могилевском спорткомплексе «Олимпиец».
Таким образом, по итогам двух матчей в 1/8 финала турнира вышел «Машека».
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И в повторном матче 3-го квалификационного раунда Кубка вызова "Машека" оказался сильнее болгарской "Добруджи", 17 ноября одержав крупную победу.
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