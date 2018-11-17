ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гандболисты "Машеки" вышли в 1/8 финала Кубка вызова

17.11.2018 22:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гандболисты могилевского «Машеки» вышли в 1/8 финала Кубка вызова, сообщает пресс-служба БФГ.

И в повторном матче 3-го квалификационного раунда Кубка вызова «Машека» оказался сильнее болгарской «Добруджи», 17 ноября одержав крупную победу.

Добруджа (Болгария) — Машека (Могилев) — 23:47 (9:21).

«Машека»: Гайса, Михальчук — по 8 голов, Дроздов, Дуда, Сончик — по 5, Наумик — 4, Парфеевец — 3, Барилов, Долгий, Цыганков — по 2, Буйкевич, Науменко, Тильненко — по 1.

Днем ранее могилевчане также победили — 34:25.

Обе встречи проходили в могилевском спорткомплексе «Олимпиец».

Таким образом, по итогам двух матчей в 1/8 финала турнира вышел «Машека».

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И в повторном матче 3-го квалификационного раунда Кубка вызова "Машека" оказался сильнее болгарской "Добруджи", 17 ноября одержав крупную победу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гандболисты БГК потерпели 6-е подряд поражение в Лиге чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика