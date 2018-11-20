Чтения к 190-летию со дня рождения Эмерика фон Гуттен-Чапского

Дзержинская центральная районная библиотека приняла участие в районных краеведческих чтениях, посвященных 190-летию со дня рождения Эмерика фон Гуттен-Чапского.

Дзержинская центральная районная библиотека приняла участие в районных краеведческих чтениях, посвященных 190-летию со дня рождения Эмерика фон Гуттен-Чапского, организованных ГУДО «Дзержинский районный центр туризма и краеведения».

Была представлена выставка краеведческой литературы о Станьково и Чапских из фондов центральной районной библиотеки и Станьковской сельской библиотеки.



