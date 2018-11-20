Краковские батлейки представили на выставке в Музее Белорусского Полесья

В Музее Белорусского Полесья в Пинске открылась выставка традиционных краковских батлеек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.



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Выставка организована Польским институтом в Минске, генеральным консульством Польши в Бресте. В экспозиции, которая разместилась в большом выставочном зале, представлено около полутора десятков работ - лучших образцов рождественских вертепов из фондов Исторического музея города Кракова. Их авторами являются как профессиональные архитекторы и художники, так и любители-ремесленники. Яркие красочные экспонаты, выполненные из фольги и бумаги, стилизованы под макеты архитектурных памятников города - Мариацкий костел, кафедральный собор Вавеля, Ратушную башню, Королевский замок и другие. В них фигурки, которые движутся и освещаются с помощью механизмов, иногда - с музыкальным сопровождением.

Распространенная в христианском мире традиция создания батлейки, которая напоминает о событиях, связанных с рождением Иисуса, в древней польской столице имеет свои особенности. За много лет здесь сложилась своя школа, особенный стиль, в котором используются местные мотивы, городские легенды, колорит. В Кракове к основным персонажам в виде колядников, ангелов и прочих обитателей рождественских вертепов принято добавлять собственные - из польской истории и фольклора. Так, в представленных на выставке изделиях можно увидеть краковского Дракона, узнать в фигурках чернокнижника пана Твардовского, Иоанна Павла ІІ, Николая Коперника, Тадеуша Костюшко, других национальных героев и королей.

Считается, что традиция краковских батлеек восходит к XVIII веку. Сейчас она внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Выставка сказочных вертепов пробудет в Пинске до 9 декабря. Затем экспозицию представят в музее "Спасенные художественные ценности" в Бресте.