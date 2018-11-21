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Бургунди, kitten heels и нубук: какие тренды в обуви нас ждут в 2019
Новости Беларуси. Бургунди и оттенки фиолетового – главные цвета будущего сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Марко» представляет новую коллекцию обуви и сумок «Весна-лето – 2019». Дизайнеры холдинга как всегда постарались охватить различные стилистические направления. И, конечно, ответить на потребности широкого круга покупателей. Модные тенденции в обувной индустрии оценила корреспондент Анастасия Аласания.
Первый шаг в создании собственного бизнеса в Финляндии Елена Понконнен делает вместе с холдингом «Марко». Из Витебска, обувной столицы Беларуси, она уехала 30 лет назад, чтобы сегодня вернуться в город детства уже со зрелыми идеями.
Елена Понконнен, импортер обуви «Марко:
Софья Пчелко, ведущий художник-модельер ООО «Управляющая компания холдинга «Марко»:
Кожевенно-обувной холдинг «Марко» ежегодно выпускает 5 миллионов пар обуви. Один миллион уходит на экспорт: Россия, Казахстан, Израиль, страны Балтии. Но первыми коллекцию «Весна-лето-2019» оценят в родной Беларуси. Качество, комфорт и стиль как обычно в приоритете.
Софья Пчелко:
Широкий выбор детской обуви. Юная модница может даже выбрать босоножки в тон маминым. Для папы – удобные кроссовки, кеды, а на работу – элегантные туфли.
Анастасия Аласания, СТВ:
Тренд 2019 года – сияние и блеск, оттенки красного, фиолетового и металлик. Гладкие глянцевые поверхности и лаки уходят на второй план, уступив место велюру и нубуку. Моду на обувь диктует компания «Марко».
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Бургунди, kitten heels и нубук: какие тренды в обуви нас ждут в 2019
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Новости Беларуси. Бургунди и оттенки фиолетового – главные цвета будущего сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Марко» представляет новую...
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